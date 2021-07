Så mange kommuner har sagt fra seg vaksinedoser

Ferietid gjør at flere kommuner sliter med å fylle vaksinetimene. 13 kommuner har sagt fra til FHI at de ikke trenger så mange doser som de har krav på.

I ulike medieoppslag de siste dagene har mange kommuner sagt at folk ikke møter til timene de er satt opp på, eller ikke bestiller time.

Flere kommuner peker på at ferietid er årsaken.

Så langt har 13 kommuner gitt beskjed til Folkehelseinstituttet at de ønsker redusert eller ingen levering i en eller flere av de kommende ukene fordi de sliter med å fylle vaksinelistene.

– Det kan være ulike årsaker til at de har meldt at de ikke trenger flere doser til dose 1. Noen kommuner kan ha kommet så langt at de ikke trenger flere, for andre kan det være at oppslutningen blant de yngre ikke er like høy som blant de eldre, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Hun sier at de vil kartlegge nærmere hvorfor folk ikke møter til timene.

Konsekvenser

Folkehelseinstituttet oppfordrer på det sterkeste folk til å benytte seg av sjansen til å bestille time når de får tilbud.

De som får tilbud om vaksinetilbud nå, er mellom 18 og 44 år.

Stoltenberg sier at de ikke som ikke vaksinerer seg nå, vil få sjansen senere, men de vet ikke når det blir.

Hun sier at det kan få konsekvenser om man ikke vaksinerer seg nå.

– De som ikke vaksinerer seg, vil være ubeskyttet, og det har også konsekvenser for befolkningen som helhet og gjenåpningsmulighetene, sier hun.

Vaksine hos naboen

Fredag ettermiddag opplyste FHI til TV 2 at kommuner nå kan tilby vaksinedoser til innbyggere i nabokommunen, dersom de har doser til overs.

Dersom heller ingen i nabokommunen møter til time, kan dosene settes som dose 2.

– Dette er en nødløsning, sier Stoltenberg.

FHI oppfordrer kommuner til å gå i gang med en drop in-løsning dersom man ser at man ikke får satt alle dosene ved bestillinger.

– Det er viktig at flest mulig blir vaksinert med første dose raskt nå. Vi regner med at vi får en økt utbredelse av deltavarianten, sier hun.

Gir fra seg

MØT OPP: Skiens vaksinekoordinator Tone Matre Roe oppfordrer folk til å ta koronavaksinen. Foto: Skien kommune

Skien er blant de kommunene som gir fra seg vaksinedoser. De har gitt beskjed til FHI at de gir avkall på 1500 av 4206 doser neste uke.

Tidligere denne uken uttalte kommunen til TV 2 at «folk må våkne opp».

– Jeg skulle ønske at vi kunne sette alle dosene selv, men vi kan ikke sitte på dem. Det som er viktig, er at flest mulig får dose 1, sier vaksinekoordinator Tone Matre Roe i Skien kommune til TV 2 fredag.

Kommunen kan altså nå tilby vaksiner til nabokommunene. Denne uken åpnet kommunen for at personer som jobber i Skien, men som ikke bor der, kan få vaksine fra kommunen.