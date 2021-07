Havarikommisjonen om flystyrten i Sverige: – Tok en kraftig sving

På sine pressesider skriver politiet at havarikommisjonen ut ifra den tilgjengelige informasjonen har kunnet se et trolig hendelsesforløp forut for ulykken, men at de ikke vet årsaken til ulykken.

– Det trolige hendelsesforløpet er at flyet kort tid etter avgang, på cirka 100 meters høyde, fikk problemer som gjorde at flyet tok en kraftig venstresving og deretter gikk i bakken. Årsaken til dette er ikke kjent, skriver politiet.

Åtte fallskjermhoppere og flyets pilot omkom i ulykken.

Ber om hjelp

Politiets undersøkelser og etterforskning vil fortsette utover kvelden og helgen.

– Det dreier seg om ytterligere avhør av vitner på stedet. Politiet er veldig interessert i om det finnes privatpersoner som har filmet deler eller hele hendelsesforløpet. Også lydopptak er av interesse, skriver politiet.

De ber folk som sitter på denne type materiale om å kontakte dem.

Har en liste med navn

Ved 16.40-tiden fredag fortalte pressevakt i politiet, Lars Hedelin, til TV 2 at de har en liste med navn på dem som var om bord i flyet, men at de jobber med å identifisere de omkomne nå.

– Vi går ikke ut med navn, bosted eller kjønn før de pårørende ert varslet, sier han.

Ulykken preger lokalmiljøet i Örebro, en kommune som huser 155.000 innbyggere.

– Örebro er ikke større enn at alle kjenner noen som var med i flyet, også i vår stab. Det er en ekstra belastning for dem. Man kjenner hverandre i en by som Örebro, sier Per-Ove Staberyd, brannsjef i Örebro, til TV 2.

NI OMKOM: Åtte fallskjermhoppere og flyets pilot omkom i ulykken. Foto: Jeppe Gustafsson

Flere pårørende til stede

Meldingen om ulykken nådde politiet ved 19.20-tiden torsdag kveld. Store mannskaper rykket ut og fant et totalskadd flyvrak. Det ble tidlig klart at det dreide seg om en svært alvorlig ulykke, og politiet kunne tidlig fastslå at det dreide seg om flere omkomne.

Natt til fredag kom beskjeden om at alle de åtte fallskjermhopperne, samt piloten, var bekreftet omkommet i ulykken.

Ifølge svenske medier skal småflyet ha vært leid inn fra Skåne i forbindelse med at det pågikk en hoppuke gjennom fallskjermklubben i Örebro. Politiet sa torsdag til TV 2 at det på grunn av dette var flere pårørende til stedet da flyet tok av fra flyplassen for at fallskjermhopperne skulle hoppe.