Vedtak om ulvefelling kjent ugyldig

Dommen fredag gir dyrevernorganisasjonen Noah fullt medhold i saken organisasjonen anla mot staten etter vedtaket om felling av alle ulvene i Letjenna-reviret. Vedtaket om at ulvene i Letjenna-reviret bygde på feil grunnlag og var derfor ulovlig.

Avgjørelsen får liten konsekvens. Lisensfellingen av ulvene i reviret ble gjennomført sist vinter. Et ulvepar og to valper ble skutt 1. januar.

– Selv om ulvene er borte, er det viktig å få rettslig avklaring om anvendelsen av unntaksbestemmelsen som departementet har brukt til å skyte ulv innenfor ulvesonen – et område hvor ulvene skal få leve i fred, skriver organisasjonen i en artikkel på sine nettsider.

– Absurd

I en kommentar til dommen sier Noahs Siri Martinsen at vedtaket i utgangspunktet var absurd, og at de er glade for utfallet i saken.

– Vi er veldig glade for at vi og ulvene har vunnet saken. Dette var et absurd vedtak og det var omtrent ikke noe grunnlag for å skyte de ulvene.

Hun mener dommen må få betydning for fremtidige vedtak om felling av ulv innenfor ulvesonen.

– Ulven er kritisk truet og det må norske myndigheter ta innover seg. Vi mener dommen må bety at man ikke kan gjøre denne type vedtak om skyting av ulvefamilier i ulvesonen.

Vil gå nøye gjennom dommen

I en kommentar til dommen sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at de skal se på den og vurdere om de mener det er grunnlag for å anke saken.

– Jeg registrerer at Oslo tingrett nå har fattet dom i saken som er fremmet av NOAH angående vårt vedtak om å tillate felling av Letjennareviret innenfor ulvesonen. Jeg har ikke fått sett nærmere på dommen, men jeg har fått med meg at de ikke har gitt oss medhold. Vi vil nå sammen med Regjeringsadvokaten gå nøye gjennom dommen for så å ta stilling til hva vi vil gjøre videre, skriver Rotevatn i en e-post til TV 2.