Warholm i slag før OL – overlegen seier i generalprøven

Karsten Warholm viste nok en gang mestertakter da han suste inn til tiden 47,08 på 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i Monaco fredag kveld.

Nordmannen vant dermed løpet overlegent - 43 hundredeler foran Alisson Dos Santos på andreplass. Rasmus Magi fra Estland tok tredjeplassen med tiden 48,83.

– Det var en veldig bra tid og jeg må si meg fornøyd med det. Jeg tror ikke jeg kan leve opp til forventningene om å overgå meg selv hver gang. Jeg tror det viktigste er kontinuiteten og levere på et stabilt nivå hele tiden. Dagens løp bar preg av å være litt uryddig mot slutten, sa Warholm til TV 2 etter løpet.

Kun åtte dager etter sesongdebuten på øvelsen under Bislet Games, hvor han satte ny verdensrekord med tiden 46.70, leverte nordmannen dermed et nytt godt løp. Dette til tross for en tid et lite stykke unna sin egen verdensrekord.

Warholm var forventet å vinne løpet som gikk uten Rai Benjamin, nordmannens største konkurrent til OL-gullet. Av løperne på startstreken var det ingen med tider under 47 sekunder som personlig beste på distansen.

Sterkeste utfordrer fra start var 20-åringen Alisson Dos Santos med tiden 47,34 som personlig beste - en rekord han satte tidligere i sesongen.

Den dobbelte verdensmesteren er den største gullfavoritten før det hele braker løs i Tokyo-OL senere i juli.

