Seks personer pågrepet mistenkt for hatkriminalitet – to av dem mindreårige

Spansk politi har til sammen pågrepet seks personer etter at en homofil mann døde etter å ha blitt slått bevisstløs i helgen.

Torsdag var i alt fire personer pågrepet i saken. Tre menn og en kvinne, alle i 20-årene. Fredag ble ytterligere to personer pågrepet, melder spansk politi på Twitter. De er ifølge politiet mindreårige.

Påtalemyndigheten ba om fengsling for tre av de arresterte fredag. Politiet er i full gang med å samle bevis fra overvåkingskameraer og telefonlogger for å kunne bevise at angrepet var hatkriminalitet.

24 år gamle Samuel Luiz var ute med venner i den nordlige byen Coruna natt til lørdag da han og en venn ble angrepet utenfor en nattklubb. Angriperne skal ha slått Luiz bevisstløs, og han døde av skadene på sykehus.

Ifølge vennene til Luiz skal angriperne ha ropt homofobe skjellsord mens de banket opp mannen. Vennen skal ha blitt truet til å holde seg unna.

Overvåkingsbilder fra stedet viser at en stor gjeng deltar i angrepet. Det er vanskelig å telle antall mennesker på videoen som er publisert i avisen El Diario.

Regnbueflagget med et svart sørgebånd vaier over demonstranter i Madrid tidligere i uken. Over hele Spania har folk møtt opp til markeringer for å kreve rettferdighet for LHBTQ-personer. (AP Photo/Bernat Armangue) Foto: Bernat Armangue

Kun en person kom hjelpende til, senegaleseren Ibrahima Shakur. Han har avgitt forklaring til politiet, men ønsker ikke å uttale seg til media av hensyn til etterforskningen, skriver El Pais.

Drapet har ført til over hundre demonstrasjoner i Spania denne uken, og demonstrantene krever rettferdighet for LHBTQ-personer.