La oss bare gå rett på sak: Denne voldsomme skapningen av en bil er en Bugatti Bolide.

En helt ny superbil med 8-liters W16-motor og fire turboladere – og som når den jobber maksimalt yter vanvittige 1.850 hestekrefter og akkurat like mange Newtonmeter i moment.

Dette gir selvfølgelig bilen ytelser som står i stil med effekten. Hør bare her: 0-100 km/t gjøres unna på 2,17 sekunder. 0-200 km/t på 4,36. 0-300 km/t på 7,37. Men det stopper ikke der.

For den som fortsatt tør, passeres 400 km/t etter bare 12,08 sekunder og om langstrekka er lang nok, nås 500 km/t (nei – vi tuller ikke …) etter 20,6 sekunder.

Om man akselererer fra null til 500 km/t og bremser ned igjen til null– gjøres den øvelsen på 33,62 sekunder. Hva toppfarten egentlig er, opplyser ikke Bugatti om, men den er altså på over vanvittige 500 km/t.

« Racerbilen»

Bilen ser raskt ut – og utseendet lyver ikke.

Bugattien er med dette like rå i virkeligheten som det den ser ut som på bildene. I kjent Bugatti-stil. Den ærverdige bilprodusenten har alltid, siden oppstarten i 1909, tøyd grensene. Ikke bare på ytelser. Men også når det gjelder motorer, design og det å lage eksklusive og eksotiske biler, som definitivt ikke er for folk flest. De har produsert noen av verdens dyreste biler opp gjjennom historien.

Selv om Bugatti nå er en del av VW-konsernet, er de fortsatt tro mot sine eksotiske bilkonsepter. Bolide, som stammer fra le bolide, betyr «racerbilen» på fransk. Bilen er designet og utviklet i den tyske folkevogn-byen Wolfsburg.

Motoren og 7-trinns dobbeltclutchgirkassa er i utgangspunktet samme som finnes i Bugatti Chiron, men er her videreutviklet og fintunet ytterligere.

Bugatti har tidligere sagt at Bolide blir den siste bilen som leveres med nettopp W16-motoren. Dermed er en liten æra over for alle motor-nerder. Denne motoren er nemlig smått ikonisk den også. Akkurat som bilmerket selv er.

SUV og elbiler?

Nå går spekulasjonene om både elbiler og SUV-er fra Bugatti. Enten vi liker det eller ei … Noen konsepter har allerede blitt vist.

Men tilbake til Bolide. Her kombiner de lav vekt med høy ytelse og spektakulært design. Bilen er med å gi føreren det ultimate ytelses-kicket. Å kjøre en Bolide, skal være som å ri på en kanonkule, sier Bugatti selv.

Bilen er 4,76 centimeter lang mens maksimalhøyden er på UNDER én meter – nærmere bestem 99,5 centimeter. Vekten på doningen er 1.240 kilo.

For å få den vanvittige effekten ned i asfalten, er den utstyrt med racing-slicks fra Michelin som er montert på OZ-racing smidde magnesium-felger.

Hva galskapen koster, sier ikke Bugatti noe om. Men vi tar neppe feil om vi påstår at det her er snakk om en god slump penger ….

Video: Denne Bugattien klarer NESTEN 500 km/t