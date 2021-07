FHI: Kommuner kan gi bort vaksinedoser

FHI åpner for at kommuner som har mange doser til overs, kan vaksinere innbyggere fra nabokommuner. Hvis heller ikke de møter opp, kan vaksinen gis som dose to.

Mange kommuner melder om at de sliter med å fylle alle vaksinetimene de har tilgjengelige.

Noen kommuner har nå åpnet for drop in-timer i håp om å få satt alle dosene de har tilgjengelig, men nå får kommunene enda mer handlingsrom.

Folkehelseinstituttet åpner nå opp for at kommuner kan gi vaksiner til innbyggere i nabokommuner.

Det opplyser instituttet til TV 2.

Nærmere bestemt innebærer det at en kommune kan tilby første dose til personer i en nabokommune som ikke har oppnådd samme dekningsgrad (har færre vaksinerte).

Kan få dose to

FHI anbefaler ikke å transportere dosene mellom kommuner. Derfor må innbyggere reise til den aktuelle nabokommunen.

Dersom det er slik at en kommune ikke klarer å innkalle flere innbyggere de neste ukene, og heller ikke får fylt opp timene med personer fra nabokommunene, kan disse dosene benyttes som dose to.

FHI understreker at dette bare gjelder for doser som allerede er levert.

– Et siste alternativ er å bruke vaksiner som er avsatt til dose 1, til dose 2. Grunnen til at vi forsøker å unngå dette så lenge som mulig, er at vi kan miste oversikten over den kompliserte distribusjonskjeden og hva vaksinene skal brukes til, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

FHI: Kappløp

Folkehelseinstituttet ønsker at flest mulig skal få første dose. Intervallet mellom første og andre dose er 12 uker.

TA VAKSINEN: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, oppfordrer alle til å ta vaksinen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– For å få vaksinen så fort som mulig, oppfordrer jeg alle som får tilbud om koronavaksinasjon til å gripe muligheten, og få satt vaksinen så fort som mulig, sier Stoltenberg.

– Vår aller høyeste prioritet nå er å få vaksinert flest mulig med første dose 1. Vi er i et kappløp mellom vaksinering og utbredelsen av Delta-varianten, og må sørge for at vi får så mange som mulig får beskyttelse så fort som mulig, sier hun videre.

Må gi beskjed

En kommune som vet at de ikke trenger flere doser til dose 1 i de neste ukene, må raskt avbestille leveransene sine, oppfordrer FHI.



Dosene går dermed inn i vaksinepotten, slik at de blir sendt ut til kommuner som har lavere dekningsgrad.

FHI råder kommuner som sliter med å få fylle alle vaksinetimene til å starte med drop in-timer.

– Dersom en kommune sliter med å innkalle personer til vaksinering for doser som allerede er utlevert, bør kommunene starte med å tilby drop-in-timer for beboere i kommunen, og gå videre med dette tilbudet til kommunene rundt når de har kapasitet til det, sier Stoltenberg.