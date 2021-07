Sommerjobb-bonanza: Norsk ungdom redder årets jordbæravling

Bonden Olav Opland sier det aldri hadde gått bra med årets jordbæravling uten hjelp fra NAV. Over 100 ungdommer står bøyd i åkeren hver dag. Vilde Eid (16) innrømmer at det kun handler om lønna.

I åkeren utafor Trondheim står 16-åringene Vilde Eid og Abdubashir Mohammed krumbøyd og plukker jordbær.

– Er du flink til å plukke, Abdubashir, hva synes du selv?

– Jo, jeg synes det, men hun er flinkere da.

Han nikker mot Vilde.

– Ha ha, ja, jeg vil bare bli ferdig med det. Jeg gjør det jo bare for pengene.

De kan, hvis de er riktig flinke, tjene opp mot 400 kroner timen. Mest sannsynlig er det bare øst-europeerne som kommer opp i den effektiviteten.

BONDEN SKUER UT OVER DE MER ENN HUNDRE PLUKKERNE: Olav Opland sier det går tre nordmenn på en øst-europeisk plukker, men nå liter han på de norske. Foto: Øyvind Hermstad/TV 2

Tre nordmenn på en øst-europeer

Jordbærbonden på Byneset utenfor Trondheim er godt vant. Gjennom flere tiår har han brukt litauere og andre fra Øst-Europa. De er meget motiverte, forteller Olav Opland.

– Det er forskjell på norske ungdommer også, men de voksne arbeiderne fra Øst-Europa er meget motiverte, for det de tjener her er kanskje inntekten deres for resten av året. Så jeg pleier å si at det går tre norske på en øst-europeer.

ÅRETS JORDBÆR FRA TRØNDELAG: Enkelte plukkere kommer opp i 3-400 kroner timen. Foto: Øyvind Hermstad

Men som vi alle nå vet, kan mange av de tradisjonelle plukkerne ikke komme til Norge på grunn av pandemien. Og Olav Opland ble plutselig helt avhengig av hjelpen fra NAV i Trondheim.

– Det hadde ikke gått det her altså, jeg tror ikke vi hadde fått i havn årets avling uten NAV, sier Opland.

Han samarbeider med markedsrådgiver Torild Wedøy om å få nok norske til å ville jobbe i åkeren.

Frivillighet framfor tvang

Wedøy har sittet hverdag som lørdag og kommunisert med nye søkere. Det begynte å haste med å få nordmenn ut i åkeren. Hun sier at de valgte å lyse ut jobbene heller enn å be spesifikke arbeidsledige om å ta på seg jobben.

– Å plukke jordbær kan være beintøft fysisk, og da mener jeg det er bedre å satse på frivillighet enn tvang.

BEDRE Å JOBBE ENN Å SOVE: Abdubashir, opprinnelig fra Somalia, er ikke misfornøyd med å stå på. Foto: Øyvind Hermstad/TV 2

Tidligere i år kom det fram at NAV hadde plukket ut ti mennesker til å høste asparges på Nøtterøy. Fem av dem møtte fram – de resterende fem forlot arbeidsplassen innen dagen var omme.

Vilde Eid bekrefter at jobben kan være nokså hard fysisk. Men 16-åringen synes det er fint å bli kjent med andre, og få seg en god snakk mens man plukker.

– Jeg tror at jeg bare hadde ligget i senga og sovet hvis jeg var hjemme, sier Abdubashir.

40 prosent økning

Det har blitt stadig vanskeligere for norsk ungdom å få seg sommerjobb. Automatisering og robotisering har slettet ut en del tradisjonelle sommerjobber. Men de to pandemisomrene har gitt mange unge en sjanse.

Tall fra NAV viser at det fra januar til mai i år ble lyst ut 32.500 sommerjobber. En nær 40 prosent økning fra 2019, med 23.500 utlyste sommerjobber.

Nesten halvparten av disse jobbene er innen helse- og omsorgssektoren, men også serviceyrker, jordbruk, skogbruk og fiske.

Virke-sjefen er ikke fornøyd med det tallet. Administrerende direktør, Ivar Horneland, oppfordrer sine medlemsbedrifter om å tilby flere sommerjobber nå som samfunnet friskner til, og åpner mer og mer opp.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringa. Tidligere i år meldte mange av bedriftene at de hadde færre sommerjobber enn før. Nå har de sjansen til å snu dette tallet, mener direktøren.

– Det er så viktig å gi unge mennesker en mulighet for å begynne å jobbe. Vi kan for eksempel benytte tilbudet som myndighetene lanserte dette året, en tilskuddsordning der arbeidsgiver og staten går sammen om å betale lønna.

Så langt tyder tallene på at rundt tusen ungdommer har fått jobb under dette tiltaket.

Mangler ansatte

Line Enger (15) har sin aller første jobb som frokostvakt på nyåpnede Quality Hotel Ramsalt i Bodø.

– Det som mange kanskje synes er litt kjedelig synes jeg er artig, sier Line.

– Jeg liker å sosialisere meg, og det å prate med gjestene er veldig koselig.

SMILENDE FROKOSTVERT: Line Enger (15) liker seg veldig godt i sin første sommerjobb Foto: Roy Arne Salater

Line har ansvar for opprydding, oppvasken, og så går hun gjestene i frokostsalen til hånde.

Sjefen hennes, Kine Willumsen, forteller at jobben ikke krever at man er fylt 18, eller at man har utdannelse eller lang arbeidstrening.

– Vi trenger folk som smiler, understreker Willumsen. Og legger til at det store turisttrykket gjør at hotellet mangler ansatte.

Hotellsjefen mener at de unge må få en forståelse av hvor pengene kommer fra, at de skapes og ikke kommer fra Vipps og mamma og pappa.

– Ikke vippse hver gang

I Trondheim står NAVs representant i åkeren og smaker på årets bær, og skuer utover havet av unge plukkere. Noen av dem i sitt livs første jobb.

– Jeg vil oppfordre foreldre om ikke å vippse hver gang ungdommen spør om penger, sier Torild Wedøy. Det er så viktig at de unge får arbeidserfaringen, og jeg har tro på norsk ungdom, at de får til dette her.

Wedøy forteller om stor interesse fra ungdommer og studenter da jobbene ble lyst ut. At hæren med mer profesjonelle arbeidere fra våre naboer i øst holder seg hjemme, gir nordmenn en unik anledning til å bevise hva de er god for.

GLADE FOR SELSKAPET: 16-åringene Vilde og Abdubashir trives i hverandres selskap. Foto: Øyvind Hermstad/TV 2

– Er nordmenn litt for late?

– Jo, jeg tror det, sier Vilde.

– Er du her også om en tre-fire uker?

– Jeg håper det, men er ikke helt sikker.

Vilde ler litt, både hun og Abdubashir er helt ferske i faget. Sommeren er ennå lang.