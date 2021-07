Tolletaten er bekymret over at stadig flere båter uten godkjent CE-merking blir importert inn til Norge. Båtene kan i verste fall forlise og føre til dødsulykker, advarer sjøfartsdirektoratet.

Det har aldri blitt solgt flere båter i Norge enn de to siste årene.

Samtidig som det blir flere og flere båteiere, har tolletaten fått en kraftig økning i antall tips om at ikke alle båtene oppfyller krav til sikkerhet.

Nils Petter Røstad, Seksjonssjef maritim innsats i Oslofjorden, Tolletaten. Han er på tollbåt, Singlefjorden ved Sponvika, Halden. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– I det siste så har Tolletaten fått mye tips om at det importeres båter som ikke er CE-merket til Norge. Det ser vi alvorlig på, fordi det har med sjøsikkerhet å gjøre, sier sjef for Tolletatens seksjon for maritim innsats i Oslofjorden, Nils Petter Røstad, til TV 2.

– Hvilke typer båt er det snakk om?

– Det er normale fritidsfartøy, gjerne av de litt mindre typene, forteller Røstad.

CE-merking er et minimumskrav for sikkerhet til en båt. Hvis en båt ikke er CE-merket, eller merket er forfalsket, kan det utgjøre stor fare.

– Du har en mye svakere båt enn det du tror, og da vil du få problemer i høy sjø, og det kan føre til forlis, sier Røstad

Det er Sjøfartsdirektoratet som eier regelverket knyttet til CE-merking av båter.

I CE-merking ligger det krav om for eksempel oppdrift, stabilitet om forhindring av fall over bord.

– Hvis ikke disse kravene er ivaretatt på de konkrete fritidsfartøyene, så er det klart at det kan være faremomenter som kan forårsake skader og i verste fall død, sier fungerende sjøfartsdirektør, Alf Tore Sørheim, til TV 2.