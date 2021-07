Etterkommer tordner etter krigsminne-rasering: – Det er gravskjending

Jan Akerholt (71) går på den samme stien som hans onkel gikk på de siste minuttene han var i live. Han hadde da blitt torturert i flere måneder.

Like før han ble fraktet til skogen, fortalte Dahl en prest at han nå var glad for å slippe å leve lenger.

– Leif var nesten død da han kom hit i en lastebil. Han hadde bare én tanke i hodet, og det var «nå skal jeg få slippe dette», sier Akerholt.

Han ble født etter krigen, og møtte aldri sin onkel, motstandsmannen Leif Dahl. Likevel har han hatt stor interesse for hans liv, og har skrevet en bok om onkelens innsats under andre verdenskrig.

Nå står han ved siden av minnesmerket etter massegraven der Dahl ble funnet i 1945. Det består av et beskjedent kors, og en stein med et merke som viser at dette er den 17. massegraven som ble funnet.

Like ved siden av er det dype hjulspor etter skogsmaskinene som tidlig i juni hugget ned 1100 trær rundt de 17 massegravene i Trandumskogen.

– Det er så grusomt at jeg har ikke ord. Det er gravskjending, tordner Akerholt.

Trandumskogen ble fredet av Riksantikvaren i 2020. Likevel ble 1100 trær hugget ned av Forsvarsbygg tidlig i juni. Foto: Truls Aagedal

Torturert og drept

Onkelen Leif Dahl var 22 år gammel da Norge ble okkupert av Tyskland.

Ifølge nevøen, ble Dahl rasende da han hørte om okkupasjonen, og at en ny regjering ledet av Vidkun Quisling tok over makten.

– Han sa til sin far at han skulle ikke la de jævla tyskerne ta Norge uten kamp, sier Akerholt.

Dahl valgte å være motstandsmann, og han meldte seg inn i Milorg. Han ble en av gutta på skauen.

Der ble han etter hvert våpeninstruktør, og utdannet nye soldater i motstandsbevegelsen.

Så, den 2. mars i 1944, ble Dahl pågrepet av Gestapo i sitt hjem på Skallevold utenfor Tønsberg. Dahl ble fraktet til det beryktede fengselet i Møllergata 19, og regelmessig utsatt for tortur i Gestapos hovedkvarter på Victoria Terrasse.

Den 8. mai opphørte torturen. Da ble Dahl fraktet sammen med flere andre fanger til Trandumskogen.

Leif Dahl var motstandsmann under andre verdenskrig. Han ble henrettet i 1944, 26 år gammel. Foto: Privat

Kort tid i forveien hadde en mann forsøkt å flykte fra henrettelse i skogen. Derfor ble Dahl og medfangene surret stramt inn i ståltråd, så de måtte stabbe drøye hundre meter inn i den tettvokste granskogen med korte skritt.

Kort tid etterpå fikk familien hans beskjed om at han hadde tatt sitt liv. Etter krigen ble brakt på det rene at han ble ført til Trandum og skutt.

Fant sand i lungene

Nevø Akerholt har et øyeblikk alene ved graven der onkelen ble funnet for nesten 80 år siden.

– Her sto han. På linje, sier han, og titter ned på bakken der de dødsdømte fangene sto mens de ventet på å bli henrettet.

– Det rare var at han ikke fikk et dødelig skudd. Så de fant sand i lungene hans på Rikshospitalet under obduksjonen. Han hadde greid å grave seg opp gjennom likene, og lå øverst da de ble gravd opp, sier han.

Etter frigjøringen ble landsforrædere tvunget ut til Trandumskogen for å grave opp massegravene.

Vidkun Quisling var blant dem som ble fraktet ut til skogen av motstandsmenn for å se på utgravingen.

Leif Dahl var en av totalt 194 mennesker som ble henrettet på Trandumskogen. 173 av de henrettede var nordmenn. I tillegg ble 15 sovjetere og fem briter fratatt livet og kastet i massegravene.

Granskning og etterforskning

Forsvarsdepartementet har iverksatt en granskning for å finne ut av hva som skjedde da Forsvarsbygg valgte å hugge ned skogen i området som ble fredet for kun ett år siden.

Direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg beklager på det sterkeste nedhogsten i et av Norges aller viktigste militærhistoriske kulturminner.

– Det ble begått en faglig feilvurdering på vår side, noe som vi er forferdelig lei oss for. Vi har full forståelse for at mange er opprørt og lei seg over at dette kunne skje, sier han til TV 2.

Kommunen har også anmeldt saken, og Øst politidistrikt etterforsker nå hendelsen.

Før hogsten var Trandumskogen mørk og dyster. Nettopp det at skogen var så tett, var en av årsakene til at området ble brukt til henrettelser. Den dystre stemningen hadde en verdi når man skulle bevare inntrykkene og historien for ettertiden.

Dette er nå tapt.

Både Forsvarsbygg, Ullensaker kommune og flere andre aktører snakker nå om at de må gjøre noe for å «gjenreise verdigheten» i skogen.

Det tror ikke Akerholt er mulig.

– Det blir aldri som det var. Man kan ikke gjenreise den verdigheten. Det er helt umulig, sier han.