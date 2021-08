Oppga feil kilometerstand ved bilsalg – nå har han et problem

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg solgte for en måned siden kona sin Nissan Leaf 2018-modell. Det var en Tekna med alt utstyr. Pris ble satt til 180.000 kroner. Kjøper fikk 5.000 kr i avslag da den var kalt inn til service.

Biler av samme modell selges via forhandler for ca. 210.000 kroner. Bilen jeg solgte ble annonsert og solgt med 32.000 km i kjørelengde.

Alle servicer var tilgjengelig for kjøper og bilen ble testet før kjøp. Så, etter en måned, sender kjøper den på service som planlagt. Når den kommer derfra, ser han at det er skrevet 52.000 km. Hvilket er 20.000 km lenger enn da jeg solgte. Han har kjørt ca. 1.500 km i mellomtiden.

Nå kommer jeg til poenget: Det var tripptelleren som var blitt avlest av meg ved salget. Hovedtelleren måtte finnes ved å trykke noen ganger på en knapp. Jeg var ikke klar over dette, da jeg nesten ikke har kjørt den bilen.

Den har nesten stått stille det siste året på grunn av hjemmekontor. Nå vil kjøper ha kompensasjon for flere kjørte kilometerne. Forhandleren der jeg kjøpte bilen mener jeg har en god sak i og med at serviceheftet har vært tilgjengelig, men for «tort og svie » ser de for seg en kompensasjon på 5.000-10.000 kroner.

Spørsmålet er hva du mener her, Benny?

Benny svarer:

Heisann!

Jeg har full forståelse for at du har opplyst feil kilometerstand i vanvare her. Det er selvfølgelig både synd og leit – både for deg og kjøper.

På den annen side; her har du driti deg ut – for å si det på godt norsk. Dermed mener også jeg at en kompensasjon er på sin plass her.

I mitt hode er en forskjell i kilometerstanden på 20.000 kilometer vesentlig. På en bil som ikke har gått lenger enn dette, er den prosentvise forskjellen stor også. Du har rett og slette annonsert og solgt en vare på feilaktig grunnlag.

Kilometerstand er viktig

Hva en forhandler tar for samme bil er irrelevant i denne saken. Det er din bil og prisen du har valgt å sette på den vi snakker om. Når det så viser seg at den har gått vesentlig lenge enn det du har opplyst i annonsen, forstår jeg godt at kjøper blir skuffet og reagerer. Det hadde jeg også gjort.

Dette med kilometerstand er viktig ved bilkjøp. Kanskje for viktig enkelte ganger også. Men det er jo også en grunn til at for eksempel leasingselskaper fakturerer både én og to kroner per kilometer for biler som har overkjørt i forhold til kontrakten …

Selv om kjøper ikke kan fraskrive seg undersøkelsesplikten her, er jeg redd du har en dårlig sak, om dette skulle gå så langt at det trekkes videre inn i juridiske prosesser. Derfor er det å komme til en enighet viktig.

Snakk med kjøper

Bilener jo ikke dårligere, på grunn av dette, enn da kjøper så på – og prøvekjørte den. Men å oppgi feil kilometerstand er en vesentlig «mangel». Selv om det er gjort i vanvare og uten overlegg fra din side. Dessuten påvirker det jo verdien negativt.

Mitt forslag er dette: Ta kontakt med kjøper, redegjør for situasjonen – om du ikke allerede har gjort det. Kom til en enighet om en kompensasjon som dere begge kan leve med. Jeg tenker at et avslag på rundt 10.000 kroner kanskje er passelig kompensasjon her.

Med litt godvilje og forståelse fra begge parter er jeg sikker på at dere kommer til en enighet her! Lykke til og god sommer!

Les også: Knut Arne ville bare følge reglene – men endte med problemer

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Går denne i stykker kan det bli veldig dyrt

Video: Slik blir Nissans neste elbil