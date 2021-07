Reddet svane på farlig ferd: – Jaget henne inn i en busk

Det var 29. juni at Arne Handeland fikk en telefon om en svane som gikk mellom bilene på Kvernelandsveien på Ganddal i Sandnes.

– Hun gikk midt på riksveien. Det kunne jo gått riktig ille, sier 67-åringen til TV 2.

Arne sier svanen hadde kommet fra det nærliggende Stokkalandsvatnet. Den pensjonerte elektrikeren vokste selv tett ved vannet og var i ungdommen ofte med å hjalp til med å merke svanene.

– Det var en lokal fuglelegende, Harald Haraldsvela, som lærte meg hvordan man skulle holde svanene. De har så mye kraft i vingene og nebbet at de nesten kan slå folk i hjel.

– Hvordan fikk du tak i svanen?

– Jeg fikk jaget henne inn i en busk og låst vingene på henne. Etterpå tok jeg med henne trygt ned i vannet igjen, forteller 67-åringen.

GÅTUR: Svanen forvillet seg utpå en bilvei tirsdag forrige uke. Foto: Privat

Tok av på Facebook

Arne sier han før har måttet hjelpe flere svaner på ville veier. I etterkant la han ut en post på Facebook om redningsaksjonen.

Den fikk på kort tid over 600 likes og mange kommentarer.

– Hvilke responser har du fått?

– Det har tatt helt av av. Mange takker meg for at jeg fjernet svanen og at det var litt vågalt det jeg gjorde. Mange er jo redd for svanene og de kan jo være ganske hissige, spesielt når de har unger, understreker 67-åringen.