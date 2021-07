«Blåbæret» kan være nok for de fleste

TV 2 HJELPER DEG: Å plukke ut et blåbær som er lite nok for å illustrere mengden tannpasta du trenger for å gjøre en hensiktsmessig tannpuss, var vanskelig for gerodontologi- og kariologiprofessor Morten Rykke.

Tannpuss med tannpasta er viktig for å opprettholde god munnhygiene, og Helsedirektoratet anbefaler at du pusser tennene to ganger om dagen.

Gerodontologi- og kariologiprofessor Morten Rykke. Foto: Bernhard Moe Nyquist

Dersom du ser en TV-reklame for tannpasta kan du få likevel et feilaktig inntrykk av hvor mye tannpasta du trenger å bruke, i alle fall ifølge professor i kariologi og gerodontologi ved Universitetet i Oslo, Morten Rykke.

– Du trenger egentlig ikke bruke så innmari mye tannpasta, forklarer kariologi- og gerodontologiprofessoren.

Bortkastet skum

I tannrensen du er anbefalt å gjøre to ganger daglig kan det være penger å spare på ikke å overdrive hvor store mengder tannpasta du smører utover tannkosten din.

– Ulike tannpastaer oppleves forskjellig fra person til person, og det er viktig å finne en som passer til din munn, forklarer professor Rykke.

Og i opplevelsen Rykke snakker om er det spesielt den skummende effekten tannpastaen skaper i munnen din han mener. Ved å bruke så mye tannpasta at du må spytte ut tannpastaen flere ganger i løpet av tannpussen, vil du sløse bort mesteparten av tannpastaen du puttet på tannbørsten.

– For mye skum vil kunne åpne for at du må spytte flere ganger underveis i tannpussingen, og det overflødige skummet du spytter ut blir bortkastet tannkrem du heller kunne brukt til neste tannpuss, forklarer Rykke.

For store mengder skum vil altså ikke ha en hensiktsmessig funksjon. På denne måten er det derfor penger å spare på at du prøver ut forskjellige typer tannpasta, og velger deg en som skummer riktig i din munn.

– For barn har vi en tommelfingerregel som dreier seg om å bruke lillefingerneglen på barnet for å måle hvor mye tannpasta de burde bruke til sin tannpuss.

Blåbærmetafor

Effekten av å bruke mer tannpasta enn du behøver vil hovedsakelig være økt spytt- og skumproduksjon. Å bruke tannpasta på størrelse med et blåbær vil holde for de fleste, og professorens råd kan måles på en målestokk.

– Voksnes fingernegler varierer mer i størrelse enn hos barn, og det er for voksne derfor en fin regel å dekke et sted mellom 0,5 til 1 centimeter av tannkosten med tannkrem, forklarer han.

For å hjelpe professoren med å illustrere en hensiktsmessig dose tannpasta for voksne blir han presentert en eske med blåbær. Professoren sier at blåbærene er for store for å kunne illustrere mengden tannpasta han selv pusser tennene med.

For ordens skyld er tannkosten han legger blåbæret på målt til 3 centimeter, altså tre til seks ganger så lang som dosen som anbefales.

Rykke demonstrerer en mengde tannpasta som passer hans personlige bruk. Foto: Bernhard Moe Nyquist

– Det blir litt for stort med disse blåbærene her, sier Rykke.

Selv om det kan være penger å spare på å finne en personlig passende mengde tannpasta, risikerer du lite ved å smøre både to og tre blåbær utover tannkosten.

– Tannpasta med fluorider brukt to ganger daglig er en av de viktigste årsakene til at vi har såpass god tannhelse i landet, og det er derfor mye viktigere å pusse tennene to ganger om dagen enn å være svært påpasselig med hvor mye tannkrem du bruker, forklarer Rykke.

Med unntak av tilfeller hvor såpestoffer i enkelte tannpastaprodukter kan skape reaksjoner i form av såre slimhinner, anser professoren det som svært usannsynlig å skulle ta skade av overdreven tannpastabruk, og det finnes dessuten såpefrie tannpastaer for dem som får slike problemer.

Hyppighet over mengde

– Det er ingen grunn til å bekymre seg over tannkremmengden for voksne eller barn over 12 år. Når det er sagt er det ikke nødvendig å bruke store mengder, da man bare vil spytte det meste ut igjen, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

President i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum. Foto: Kristin Aksnes

Fagrådene går i all hovedsak ut på at det viktigste er å pusse to ganger om dagen, og at pussingen skal skje med tannpasta som inneholder fluorider. Og selv om fluorid i prinsippet kan være skadelig i for store mengder, skal det godt gjøres å få i seg for mye av stoffet.

– Hvis en voksen person svelger en hel tube tannkrem, kan han eller hun få vondt i magen. For å komme i livsfare må man imidlertid få i seg seks og en halv tube, forteller Steinum.

Det er derfor liten grunn for bekymring, i alle fall hva gjelder å få i seg for mye av stoffet.

– Jeg er mer bekymret for de som ikke pusser tennene regelmessig og de som ikke bruker tannkrem med fluorid, sier Steinum.

For å være på den sikre siden anbefaler hun å bruke en helt spesifikk type tannbørste.

– Det er også viktig å bruke en tannbørste med myk bust. Da får det ingen konsekvenser om man pusser ofte eller bruker for mye tannpasta, fortsetter hun.

På spørsmål om hvorvidt blåbærmetaforen har noe for seg er Steinum reservert.

– Jeg vet ikke om blåbær er en konstant størrelse som alle kjenner. De varierer vel også i størrelse, sier hun.

Enn så lenge er de to ekspertene helt enige om at et blåbær kan være en fin illustrasjon for hvor mye tannpasta du trenger å bruke, gitt at blåbæret du ser for deg dekker 0,5 til 1 centimeter av overflaten på tannkosten din.