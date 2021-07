Fikk kontrabeskjed: For varme vaksiner kan brukes likevel

Karasjok kommune fryktet de måtte kaste om lag 90 doser som følge av at lyn tok strømmen til vaksinekjøleskapet. Nå har kommunen fått kontrabeskjed fra FHI.

I fire-fem timer var vaksinekjøleskapet til Finnmark-kommunen uten strøm i forbindelse med et uvær onsdag.

Det førte til at temperaturen i kjøleskapet steg utover grensene som er satt for hvor kaldt dosene må oppbevares.

Vaksinen fra Pfizer/BioNTech kan oppbevares i kjøleskap mellom 2-8 grader i opp til én måned hvis glassene ikke er åpnet.

Temperaturendringen var på cirka 1,2 grader, som vil si at kjøleskapet målte 9,2 grader da strømmen kom tilbake, ifølge kommunen.

– Ikke stort nok avvik

Kommunen valgte dermed å avlyse vaksineringen denne uken fordi de ikke visste om dosene kunne brukes.

Fredag kom imidlertid gladmeldingen fra Folkehelseinstiuttet: Dosene kan brukes likevel.

– Det var ikke et stort nok avvik til at det ville gå utover vaksinen. FHI hadde tatt opp dette med Pfizer, sier kommunedirektør Kurt Maurstad i Karasjok kommune til TV 2.

Dobbelt opp neste uke

Marustad er glad for hvordan saken endte.

– Det var godt utfallet er positivt, sier han.

Dosene som de egentlig skulle sette denne uken, kan de nå altså sette neste uke.

Det betyr dobbelt opp, som innebærer at de skal vaksinere rundt 180 personer.

Kommunen skal nå se på hva de kan gjøre for å hindre at kjøleskapet blir satt ut av spill ved et eventuelt nytt strømbrudd.