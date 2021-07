Ødegaard begeistret av England-komet: – Han kan absolutt bli en av de neste store

Martin Ødegaard er i gang med sesongoppkjøringen i Real Madrid. Men en som fortsatt er mulig å følge i Europamesterskapet, er hans tidligere lagkamerat fra Arsenal, Bukayo Saka.

Tross sterk konkurranse har 19-åringen på imponerende vis spilt seg inn på det engelske landslaget. Mot Danmark i semifinalen startet han oppgjøret.

Landslagskaptein Martin Ødegaard er ikke overrasket over at Saka, som var lagkameraten hans i Arsenal, imponerer fotball-verden.

– Han er klasse, sier Ødegaard og utdyper:

– Jeg føler absolutt at han kan bli en av de neste store. Om han fortsetter utviklingen, så kan han bli virkelig, virkelig bra. Eller, det er jo han allerede, fortalte Ødegaard da han TV 2s gjest på Kontraskjæret under oppgjøret mellom Portugal og Frankrike.

TV 2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt mener 19-åringen det siste året har vært sensasjonelt god.

Og han mener Ødegaard har gode forutsetninger for å uttale seg om kantspilleren.

– Når Martin sier at han kan bli en av de neste store, så tror jeg han har rett. Da Martin kom til Arsenal, så kom han inn med friske øyne. Da tenker du gjerne på de første treningene at «wow, han der er god». Det er gjerne lettere da enn når du har trent med samme fyren en periode. Jeg tror Martin har sett at der er det noe spesielt, sier Thorstvedt.

Vanskelig å spille mot

I Premier League i fjor startet Saka 30 kamper og vartet opp med fem scoringer.

– Han var Arsenals mest stabile spiller i fjor. Han ser alltid etter muligheten til å få framover og er sulten på å vinne og lære. Han har en stor framtid foran seg, meldte Cesc Fàbregas på Twitter i forkant av EM.

I Arsenal fikk Ødegaard sett kantspilleren på nært hold.

Slik beskriver han ferdighetene til et av Englands nye håp:

– Han er veldig uredd, veldig direkte. Han går rett på, utfordrer, dribler og setter i gang ting. Om han spiller, så skaper han alltid ting, sier Ødegaard.

Totalt har Saka startet tre av Englands kamper hittil i EM.

Om han får sjansen igjen mot Italia i finalen søndag, er Erik Thorstvedt overbevist om at han har en X-faktor som kan gi Italia trøbbel.

– Mange har kanskje blitt overrasket over at han har startet og spilt så bra for England, men den kvaliteten han har vist har han jo egentlig lenge. Han kan definitivt sette sitt preg på finalen, men samtidig har England mange flere alternativer som kan gjøre det samme. Men ja, Saka er et enormt talent som allerede er på det høyeste nivået, sier Erik Thorstvedt.