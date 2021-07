Tordenvær ventes i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

Farevarsel for mye lyn har blitt sendt ut for Møre og Romsdal, samt Sør-Trøndelag fredag.

Det vil være store lokale forskjeller. Noen steder vil ikke få tordenvær, melder meteorologene.

– Det er vanskelig å si hvor og når dette været treffer. Så varselet gjelder for hele Møre og Romsdal samt Sør-Trøndelag, opplyser Julie Solsvik Vågane, meteorolog ved Metrologisk institutt til TV 2.

De anbefaler at man kobler fra elektriske apparater, og at man tilpasser farten etter kjøreforholdene. Unngå åpne sletter og store trær. Ikke svøm eller bad, skriver de

– Tordenværet starter ved ett-tiden og varer utover kvelden, fortsetter Vågane.

Meteorologen opplyser at det blir skiftende vær utover helgen.

– Vi har sendt ut et farevarsel for mye regn på lørdag for Østlandet. Lørdag slipper nordvestlandet unna det verste været.