Mark Cavendish med ny etappeseier - tangerte vanvittig Tour de France-rekord

– Vi skapte historie!

Det ropte en euforisk Mark Cavendish i målområdet i Carcassonne . For gjenoppstandelsen til 36-åringen som superspurter nådde sitt klimaks da missilet fra Isle of Man parkerte feltet på oppløpet på fredagens etappe i Tour de France.

– Det er slitsomt. Jeg kan ikke tenke på det engang (rekorden). Jeg er så død. 220 kilometer i den varmen og vinden, den finalen … Jeg gravde dypt. Guttene var utrolige. Jeg kan ikke tro det, sier Cavendish.

Nytt strålende opptrekk

Dette var Deceunick-Quick Step-rytterens fjerde seier i årets Tour de France og nummer 34 totalt. Det gjør at Cavendish tangerer rekorden til Eddy Merckx, som mellom 1969 og 1975 innkasserte 34 etappeseirer.

– Det er bare nok en seier i Tour de France. Det er som den første. Jeg har vunnet en etappe i Tour de France. Det var det jeg drømte om som liten. Det er det jeg drømmer om nå. Jeg har jobbet så hardt for det, sier Cavendish.

Som så mange ganger før gjorde Deceunick-Quick Step-laget en utmerket jobb for sin store stjerne. Inn på oppløpet fikk Cavendish hjulet til opptrekker Michael Mørkøv, og da var det gjort. Cavendish suste fra de andre og tok seieren foran lagkompis Mørkøv og Jasper Philipsen.

– Det var helt vanvittig kjørt! Det var et mesterstykke av Mørkøv som ikke hadde helt kontroll, men bare lot Balerini gå. Da måtte konkurrentene gå etter og da løsnet det opp for Mark Cavendish, sa TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– En legende

Superlativene hagler over Cavendish etter rekord-tangeringen.

– Han må være den beste spurteren som noen gang har syklet, sier lagkompis Mørkøv til TV 2.

– En legende i sporten, smeller det kjapt fra Kasper Asgreen, også han lagkompis i Deceunick-Quick Step.

Edvald Boasson-Hagen har tidligere syklet på lag med Cavendish. Han hyllet 36-åringen i målområdet i Carcassonne.

– Det er helt imponerende. Det er ikke noen nytt å si at han er tilbake, sier Boasson-Hagen til TV 2.

Deceunick-Quick Step-boss Patrick Lefevere strålte etter at hans genistrek med å hente Cavendish før sesongen har resultert i Tour de France-rekord.

– Eddy (Merckx) er en vinner, men etter den andre seieren til Mark sa han at rekorder er til for å bli slått. Han visste at den kunne bli slått en dag. Men han er selvsagt en vinner, og vinnere liker å lede, sier Lefevere til pressekorpset i målområdet.

LEGENDER: Mark Cavendish og Eddy Merckx, her under Tour de France i 2015. Foto: Christophe Ena

Tilbake fra de døde

Prestasjonen er i seg selv utrolig. Enda mer spesielt blir det når man ser på all motgangen Cavendish har vært gjennom de siste årene. For etter å ha herjet år etter år begynte det for alvor å lugge i 2017-sesongen.

Kun én etappeseier i Abu Dhabi Tour tidlig på sesongen havnet på en stappfull CV, og etter flere måneder med dårlig form og uforklarlige problemer ble det avdekket at Cavendish hadde syklet med kyssesyken. Han kom seg riktig nok til Tour de France det året, men deltakelsen endte i en enorm nedtur da han ble presset ut i sperringene av Peter Sagan i spurten til Vittel og måtte trekke seg som følger av skadene.

2018-sesongen ble ikke noe bedre. Også da ble det kun én seier – den kom tidlig i sesongen i Dubai Tour. Han veltet i både Abu Dhabi Tour og Milano-Sanremo, før Tour de France igjen endte i skuffelse da han ikke klarte å komme seg innenfor tidsfristen på den ellevte etappen.

Etter å ha slitt med virussykdomm i to år ble Cavendish omsider friskmeldt og kunne rapportere om stigende form i starten av 2019-sesongen, men nedturen var ikke langt unna. Et anstrengt forhold til lagledelsen i Team Dimension Data resulterte i at Cavendish ble vraket til Tour de France for første gang siden debuten i 2007.

Verken i 2019 eller 2020 ble det en eneste triumf for den seiersvante briten. Mange trodde at karrieren var over da Cavendish i tårer stilte til intervju etter Gent-Wevelgem i 2020 og sa at han fryktet det kunne være hans siste ritt. Det ble det heldigvis ikke.

Hans gamle arbeidsgiver fra 2013 til 2015, Deceunick-Quick Step og lagsjef Patrick Lefevere, hentet ham inn i varmen før 2021-sesongen og ga ham en siste sjanse. Det angrer de nok ikke på.

Cavendish har gradvis vist frem god, gammel klasse med fire etappeseirer i Tyrkia rundt og en seier i Tour of Belgium. I tillegg ble han nummer tre i Scheldeprijs – kun slått av Jasper Philipsen og lagkompis Sam Bennett. Tour-billetten ble utlevert da Bennett måtte melde forfall, og resten er historie.

Fire etappeseirer og et vanvittig comeback gjør at Cavendish befester sin posisjon som en av de største i sykkelsportens rike historie.

– Om noen av mine seirer kan inspirere noen av de barna til å kjøre Tour de France eller kvinnenes Tour de France når de vokser opp, det er det som betyr mest for meg, sa Cavendish etter fredagens triumf.

Tre i brudd

Som på torsdagens etappe, ble det et heftig kjør i starten. Flere ville komme seg i brudd i vinden ut fra startbyen Nimes, men Mark Cavendish og Deceunick-Quick Step gjorde alt for at gruppen i front ikke skulle inneholdt for farlige ryttere. Fire mil tok det før man var fornøyd med sammensetningen av bruddet, som bestod av Pierre Latour, Omer Goldstein og Sean Bennett.

Dermed kunne trioen stikke av gårde og traktoren Tim Declerq fra Deceunick-Quick Step starte på jobben med å kontrollere bruddet fra sin vante posisjon fremst i hovedfeltet.

Lite skjedde før man nærmet seg 60 kilometer igjen av etappen. Da begynte trioen i bruddet å støte på hverandre, samtidig satte Philippe Gilbert i gang litt action i hovedfeltet. Så smalt det i feltet. En rekke ryttere gikk i bakken i en utforkjøring i 65 km/t, og flere ble liggende nede i en skråning. Flere trengte hjelp for å komme seg opp på veien igjen og tilbake på sykkelen.

Tim Declerq, Simon Yates, Wouter Poels, Søren Kragh Andersen, Nacer Bouhanni, Edward Theuns og Stefan Küng var blant de som veltet, mens Roger Kluge (Lotto-Soudal), Lucas Hamilto og Simon Yates (Team BikeExchange) ble så preget av sammenstøtet med asfalten at de måtte bryte rittet.

Etter at feltet hadde samlet seg etter velten tok Quentin Pacher sjansen på egenhånd og stakk fra i front. Forsøket var dømt til å mislykkes, og 20 kilometer før mål ble franskmannen hentet av feltet.

Tempoet økte voldsomt i hovedfeltet inn mot målgang og det ble satt fart i et forsøk på å skape sprekk i sidevinden. Ingen lyktes imidlertid med angrepene og det samlet seg inn mot mål.

Der lyktes igjen Deceunick-Quick Step-laget og Mark Cavendish suste inn til seier. Dermed tangerte han rekorden til Eddy Merckx.