Vaksine-lederen fikk skred av henvendelser etter TV2-reportasje

Det er mange som har et sterkt ønske om å få andre dose av korona-vaksinen. Det vet leder for vaksinasjonsstasjonene i Bergen, Hossein Tehrani, bedre enn de fleste.

Det ble en hektisk torsdag på jobben for Hossein Tehrani.

Mannen med den milde fremtoningen har ansvaret for samtlige vaksinasjonsstasjoner i Bergen kommune, og er stadig vekk synlig både i mediene og i hallene der sprøytene settes for å informere og koordinere.

Da mediene torsdag kunne fortelle at flere norske byer begynte å få overskudd av doser, og til og med hanket inn folk fra gata for å sette de såkalt «våte dosene» som ikke kunne lagres lenge, begynte telefonlinjen og e-postkontoen å gløde.



– Det var ganske mange henvendelser, ja. Folk sa de hadde sett og lest sakene på TV 2, og lurte særlig på om de kunne komme og få andre dose hvis det var ledig kapasitet, sier Tehrani, som gjennom hele vaksinasjonsløpet har gjort det til sin fanesak å informere.

– Jeg satt meg ned og brukte tiden til å svare alle høflig. Jeg sa at det som kom frem i reportasjen var slik vi hadde gjort det hittil, men nå jobber vi med en langt mer systematisk løsning.

Jobber knallhardt med drop-in

TV 2 vet at folk i noen tilfeller har stilt seg opp utenfor de ulike vaksinasjonsstedene i Bergen, i håp om å bli en av de heldige som kan få en tilfeldig våt dose.

Både leder for vaksinasjonsprogrammet, Elisabeth Engelsen, og Tehrani sier dette har blitt gjort i noen tilfeller for å unngå å måtte kaste doser.

Nå jobbes det knallhardt med å få på plass en drop-in-løsning der folk kan registrere seg og deretter bli kalt inn til vaksinering på svært kort varsel.

– Vi er veldig opptatt av å ikke skape rot, og ikke skuffe noen. Samtidig er vi i en pandemi-situasjon, og vi vil ikke ha opphopning av folk utenfor hallen. Derfor har en drop-in-løsning høy prioritet, slik at alle skal få en rettferdig mulighet til å få vaksinen, sier Tehrani.

Til de som lurer på om man kan bruke den ventede drop-in-løsningen til å få dose to tidligere, har vaksinelederen et foreløpig svar under. Foto: Marit Hommedal

Kan man få dose to tidligere?

Oslo praktiserte tidlig en lignende drop-in-løsning, der folk utenfor de aktuelle vaksinasjonsgruppene kunne komme og få en dose.

Tehrani kan ikke svare for om Bergen sin løsning blir likedan, men sier de er opptatt av at vaksinasjonen skal være mest mulig systematisert og kontrollert.

I dag er det slik at når man får dose én i vestlandsbyen, får man et skriv der det står at man får vite når man kan få dose to om seks til åtte uker. Altså kan det gå lenger tid før sprøyten blir satt.

– Hvis man har fått dose én, og det har gått minst tre uker, kan man da møte opp til denne eventuelle drop-in-timen og få dose to tidligere enn planlagt?

– Vi prioriterer først og fremst dose én, både i forbindelse med vaksinering og drop-in. Men vi utelukker ikke at noen kan få dose to hvis vi ikke har nok folk til vaksinering, sier Tehrani.

I klartekst vil dette bety at hvis man registrerer seg for en eventuell drop-in-time, vil de ansvarlige prioritere å ringe opp de som skal ha dose én.

Hvis det ikke fins flere tilgjengelige av disse, og man står i fare for å måtte kaste en dose, vil man prioritere de som eventuelt skal ha dose to.

Tehrani presiserer likevel at denne løsningen er under arbeid, og at man ikke har konkludert hvordan dette skal fungere.

Slik ser det ut i Bergenshallen, der det vaksineres daglig - også i fellesferien. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Oppfordring fra vaksinelederen

Torsdag kunne TV 2 fortelle om flere vaksineledere som var bekymret for at folk valgte å prioritere reise i fellesferien, fremfor vaksinetime.

Både i Bergen og Stavanger var vaksinelederne bekymret, mens i Trondheim og Tromsø så man ikke veldig mørkt på at vaksinasjonsprogrammet kanskje kunne bli utsatt et par uker.

I Oslo hadde vaksineringen kommet såpass langt at man ikke så på fellesferien som et problem.

– Vi har en liten bekymring i at noen sitter og venter. Jeg har en liten tanke om at noen som får meldingen tenker at de skal på ferie - om enn i Norge - og at de venter til de kommer tilbake, sa Engelsen i Bergen.

Fredag sier Tehrani at de har fått de nyeste tallene for bookinger og vaksinedoser i kommende fellesferie-uke. Det er mange som har bestilt time, men fortsatt noe ledig kapasitet.

– Oppfordringen vår til alle som ikke har mottatt dose én, er at de benytter seg av den ledige kapasiteten og bestiller time nå, sier Tehrani.