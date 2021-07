Kjønø blir Stabæk-trener

Stabæk har innkalt til pressekonferanse klokken 14.00 i dag, der de skal presentere klubbens nye hovedtrener.

Etter det TV 2 erfarer kommer Eirik Kjønø til å bli presentert som erstatteren til Janne Jönsson.

– Jeg ønsker ikke å si noe om dette nå. Vi får heller snakkes seinere, sier Eirik Kjønø til TV 2 fredag formiddag.

– Men da snakkes vi klokken 14.00 da?

– Ha-ha, godt forsøk, svarer Kjønø.

Stabæks spillergruppe skal allerede ha blitt informert om at den unge treneren, som i fjor gjorde suksess med Grorud, skal ta over som hovedtrener.

– Dette var helt som ventet. Eirik Kjønø ble hentet som en mann for framtida. Det var nok ikke planen at det skulle skje så kjapt, men dette er en løsning jeg har troa på. Det blir i alle fall godt mottatt av spillergruppen, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Hyllet som stort talent

Da Kjønø ble prestentert som Stabæk-assistent i vinter, som 29-åring, skrev klubbens hjemmeside blant annet at «han er regnet for å være et av de største trenertalentene i landet og har sågar vunnet prisen som årets unge trener flere ganger».

- Det er en ung trener som har gjort det veldig bra i Grorud. Det er en klubb som har vært litt som Stabæk når det gjelder filosofi og bruk av unge spillere. Jeg er også trygg på at han vil gli inn og utfylle resten av støtteapparatet på en god måte, uttalte sportssjef Torgeir Bjarmann.

TV 2s fotballekspert Mathisen er enig.

– Det er snakk om en ekstremt spennende trener. Jeg synes dette er et spennende valg av Stabæk. Det blir tøft, men jeg tror det er et godt valg, sier han.

Stabæk har hatt en tøff start på årets sesong. Det gjorde at klubben i forrige uke ble enige med Janne Jönsson om å skille lag.

Status etter 10 spilte kamper, er en seier, tre uavgjorte kamper og seks tap. Det gjør at Stabæk ligger nest sist på tabellen - med Brann ett poeng bak seg.