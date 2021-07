TV 2s eksperter triller terning – dette skiller finalistene

Søndag kveld. Wembley. EM-finale mellom England og Italia.

To av de mest omtalte fotballnasjonene i Europa møtes ansikt til ansikt i en finale for første gang, og skal fullbyrde det som av mange regnes for ett av de beste mesterskapene på mange mange år.

Men hvem av duellantene er best rustet? Hva skiller dem i de forskjellige lagdelene? Hvem er egentlig sterkest?

TV 2s fotballeksperter Simen Stamsø-Møller og Jesper Mathisen har fått oppgaven med å rangere og trille terning på de ulike lagdelene, samt treneren og benken til hver av finalistene.

– Lagene er helt jevne, men fordi kampen spilles på Wembley har England det lille favorittstempelet, sier Mathisen.

Italias midtbane får 6er

Simen Stamsø-Møller gir toppscore til den italienske midtbanen, som har begeistret de fleste i løpet av den siste måneden med fotball. I starten kapret Manuel Locatelli de største overskriftene ved siden av Jorginho og Nicolo Barella, før Marco Verratti er kommet inn i lagdelen og har vist sin klasse utover i mesterskapet.

– Det er Italias sterkeste lagdel, og de utfyller hverandre godt. Mot Spania ble de løpende mye etter ball, men mot et svakere teknisk England bør de kunne dominere igjen, er blant dommen TV 2s ekspert gir.

England hylles for bredden

I det engelske laget trilles det terningkast seks både til angrepet og til benken fra ekspertkollega Mathisen.

– Forsvaret snuser også på 6eren, men spesielt de guttene helt framme fortjener den karakteren. Harry Kane har igjen vist at han ikke står tilbake for noen, mens Raheem Sterling ser ut til å stortrives i sitt eget nabolag. Tar en med at sistemann der framme blir enten Bukayo Saka, Phil Foden, Jack Grealish eller Jadon Sancho, som alle i større eller mindre grad har levert enorme saker både i dette EMet og i sesongen som har vært, sier det seg nesten selv at det blir toppscore både her og på benken, sier den tidligere Eliteserie-profilen.

Totalt ender Italia på 30 poeng, mens England får 31. Men betyr det automatisk at engelskmenne vinner?

– Det engelske laget har vært meget solide defensivt til nå i turneringen, og jeg tror ingen av lagene spiller med veldig stor risiko i finalen heller. Jeg blir ikke overrasket om også denne kampenn trenger mer enn 90 minutter før vi får en vinner, sier Mathisen.

PS! Finalen mellom Italia og England ser du på NRK 1.