Mulig funn av eksplosiver i Bergen – bombegruppa tilkalt

Bombegruppen er på vei til en boligblokk i Arna i Bergen etter funn av en mistenkelig gjenstand. To personer personer er pågrepet og siktet.

Gjenstanden ble funnet torsdag kveld, og politiet mistenker at den inneholder sprengstoff.

Innsatsleder Per Magnus Vabøe bekrefter at to personer er pågrepet av politiet. De ønsker ikke å si noe om hva siktelsen går ut på.

De to pågrepne beskrives som kjenninger av politiet, skriver Bygdanytt.



Ifølge operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt er gjenstanden plassert innendørs.

– Gjenstanden er plassert innendørs og sikret. Det er ikke fare for øvrige beboere i blokken, sier Sølvi Vetaas ved Bergen Nord politistasjon til Bergensavisen.

Bombegruppen kommer over fra Oslo fredag formiddag.

– De skal gjøre undersøkelser på stedet og sikre gjenstanden for transport til sikker destruksjon, skriver Magnussen i en pressemelding fredag formiddag.

Ifølge NRK har bombegruppen landet med politihelikopter i Bergen og er allerede på vei til Arna.

Politiet ble varslet av en sivil person.

Gjenstanden ble funnet i en leilighet i et hus med flere boenheter, på en adresse som er godt kjent for politiet fra tidligere. Politiet skal ikke har vurdert det som nødvendig å evakuere huset.