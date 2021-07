Lundby fikk hjernerystelse og mistet hukommelsen under fotballkamp

Maren Lundby gikk hardt i bakken under en fotballkamp torsdag. Hoppstjernen må ta det rolig, men trener Christian Meyer avdramatiserer det hele.

Lundby spilte spiss for Kolbu KK mot Raufoss' 3.-lag da hendelsen skjedde.

– Jeg var på løp og hadde en ganske god mulighet til å score mål. Så kom jeg inn i en duell, og den tapte jeg, for å si det sånn. Jeg hadde ganske høy fart, så jeg smalt i bakken og slo hodet, sier Lundby til TV 2.

Det var Oppland Arbeiderblad som omtalte saken først.

Hoppstjernen forteller at hun kjente at hun fikk seg en trøkk, men ville allikevel ikke gå av banen med en gang.

– Jeg var ganske svimmel rett etterpå, men prøvde først å spille videre. Da jeg merket at jeg sleit med å huske hva jeg hadde gjort dagen før og tidligere på dagen, fant jeg ut at det var best å gå av banen.

Dro ikke på sykehus

På tross av hukommelsestapet, var det ikke noen alvorlig skade, skal vi tro Lundby selv.

– Hukommelsen var tilbake etter 10-15 minutter. Jeg ringte legen min etter kampen for å høre hva jeg skulle gjøre. og vi var begge enige om at det var såpass milde symptomer at jeg ikke trengte å dra på sykehuset.

Lundby sier til TV 2 at de neste par dagene blir rolige, men at hun regner med å være tilbake på trening ganske snart.

– Jeg håper å være kjapt tilbake, og tror at dette kommer til å gå veldig bra.

Også landslagstrener Meyer avdramatiserer hendelsen. Han sier til NTB at det er snakk om en lett hjernerystelse.

– Hun må ta det med ro i alle fall i dag, men var bedre allerede i dag morges, sier han.

Slikt som kan skje

– Hva tenker du om elevens fotballspilling?

– Det er som med alt, man bør helst ikke skade seg, men samtidig må man drive på med ting som gir motivasjon og har det gøy med. Det er fotball for Maren. Dette var ikke hennes første kamp, sier Meyer.

– Alle kan ha uhell, uansett om man går ned en trapp eller spiller fotball. Men det blir nok ikke kamp med det første, understreker han.

Kolbu KK slo for øvrig Raufoss 3–2 i det som var klubbens aller første kvinnekamp.

Prioriterer fysisk trening

Meyer forteller at treningssesongen ellers har gått bra for kvinnelandslaget. Hopperne har fått gjennomført treningen som planlagt.

For Lundbys del er det ekstra fokus på det fysiske.

– Hun har gjort såpass mange hopp at vi kan vektlegge fysisk trening. Det er en teknisk idrett, så vi må innom hoppbakken, men slik vi har sett det i år, kommer vi til å prioritere fysisk og teknisk trening. Vi har en solid base når vinteren starter, sier Meyer.

