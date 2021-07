Hun er kjent for å være halvnaken på upassende steder – nå får hun spesielt oppdrag i Norge

GOD KVELD NORGE (TV 2): En rekke influensere kommer til Norge for å spille inn en ny film – blant dem er den omstridte «streakeren» Kinsey Wolanski (24).

Kinsey Wolanski (24) ble verdenskjent for å «streake» under Champions League-finalen mellom Liverpool og Tottenham.

Ifølge den russiske nettavisa RT Sport fikk modellen en bot på 15.000 euro, tilsvarende rundt 155 000 norske kroner, av UEFA.

Kjent over natten

Wolanskis Instagram-konto vokste også fra 300.000 til 2,5 millioner følgere, før kontoen hennes ble stengt etter hendelsen. I skrivende stund har hun 3,7 millioner følgere på Instagram.

Nå setter den lettkledde 24-åringen, sammen med et lag med Hollywood-influensere, kurs mot Mo i Rana for å spille inn den norske mockumentaryfilmen «Best Sheep».

KOMMER TIL NORGE: Kinsey Wolanski er klar for å spille inn film i Norge. Foto: Unruly

– Jeg syns dette prosjektet er skikkelig spennende, og jeg ser frem til å kunne spille inn film i et så vakkert land som Norge, sier Wolanski i pressemeldingen.

Mockumentar

Filmen «Best Sheep» er en norsk mockumentar som omhandler en gjeng eksentriske deltakere på den årlige sau og ull-festivalen i bygda Utskarpen, 30 kilometer utenfor Mo i Rana.

Festivalens høydepunkt? Kåring av beste sau! I alle fall ifølge presseskrivet.

Mannen bak det hele er produsent og regissør Tom Storvik, som forteller at filmen har blitt usatt grunnet pandemien, men at de nå er klar for innspilling.

– Det føles godt å endelig komme i gang, og det er særdeles morsomt å få lage en film med spennende, internasjonale navn kun ti minutter fra der jeg selv vokste opp, sier Storvik i pressemeldingen.

BEST SHEEP: Mockumentar med stjernespekket lag. Foto: Jrama Witaj, Unruly og DS Productions.

Store navn

Som nevnt så kommer ikke Wolanski alene til Norge. Hun får hjelp av en rekke store internasjonale personligheter, blant andre sønnen til bokselegenden Mike Tyson, Amir Tyson.

– Jeg er ekstremt glad for å kunne være en del av dette prosjektet og for å kunne jobbe med Tom og resten av skuespillerne på en film som dette. Jeg kan ikke vente med å kunne komme til Norge, et land jeg alltid har hatt lyst til å besøke, sier Tyson jr.

Mo i Ranas egne Playboy-modell Amalie Olufsen, skal også ha en hovedrolle i filmen.

I tillegg til Tyson og Olufsen kommer kjente influensere som: Gabrielle Epstein, Antje Utgaard, Kylie Rae, Amber Diamond og Casey Boon.

«Best Sheep» skal etter planen spilles inn i Mo i Rana i månedsskiftet august/september 2021.