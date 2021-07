Opel har vært gjennom store endringer de siste årene. Først ble de solgt fra sin amerikanske eier GM, til franske PSA. Så har PSA fusjonert med Fiat Chrysler og dannet megakonsernet Stellantis. Her har Opel søstermerker som Fiat, Peugeot, Citroën, Chrysler, Dodge og Jeep – bare for å nevne noen.

En av fordelene med en slik organisasjon er stordriftsfordeler og reduserte utviklingskostnader. Dette samarbeidet høster nå Opel frukter av – noe som gir ny vind og tiltrengt vind i seilene for den tyske bilprodusenten med røtter helt tilbake til 1862.

Kanskje ikke helt overraskende er det elektrifisering av modellpaletten det handler om. Her har nemlig Opel store planer.

Bare elektrisk innen 2028

Fra 2028 skal Opel være et helelktisk bilmere i Europa. Det sier Michael Lohscheller, som er administerende direktør i Opel.

NAF: Mye kø, venting og irritasjon i sommer

For som mange andre produsenter, står Opel midt i en omfattende overgang til elektrisk. Allerede i løpet av året vil merket ha ni elektrifiserte modeller.

Neste store milepæl er i 2024. Da skal alle Opel-modeller ha en elektrifisert versjon.

– Fra 2028 vil Opel kun tilby elektriske biler i Europa. Det er enda en bekreftelse på Opels dedikasjon til elektrisk mobilitet, sa Michael Lohscheller under Stellantis sitt digitale møte, EV Day 2021.

Han er administrerende direktør for Opel.

Men det stopper ikke der. For i tillegg blir Opel lansert i verdens største bilmarked, Kina. Også der som et helelektrisk merke.

– Vi har lovet at Opel skal bli et internasjonalt merke, og Kina er det største bilmarkedet i verden. Det vil være et viktig bidrag til videre lønnsomhet, legger Lohscheller til.

Fremtidens elbiler fra Opel vil være basert på de nye elbilplattformene fra Stellantis, som også skal brukes i flere andre bilmerker fra konsernet.

Les også: Nytt bilmerke har slitt – nå kan de få opptur i Norge

En helt nye generasjon av Opel Astra vises om kun få dager.

Ny Astra er først ut

Det er i utgangspunktet snakk om fire ulike plattformer: En « Small » med en rekkevidde på opptil 500 kilometer. En « Medium» med rekkevidde på opptil 700 kilometer og også en « Large » med 800 kilometers rekkevidde. I tillegg vil det tas fram en egen for tyngre biler og nyttekjøretøyer. Også den med en rekkevidde på på opptil 800 kilometer.

Disse ulike plattformene vil leveres i kombinasjon med tre forskjellige elektriske drivlinjer der motor, girkasse og inverter er samlet i en enhet. Den nye drivlinjen kan tilpasses både for- bak- og firehjulsdrift.

I kombinasjon med disse plattformene vil det komme batterier med høy energitetthet, og klasseledende ytelser både på effektivitet, rekkevidde og ladehastigheter. Det sier Opel selv.

– Den nye strategien til Opel er selvsagt helt perfekt for det norske markedet, vi gleder oss til å vise frem resultatet av satsingen. Først ut er nye Opel Astra som vises neste uke, sier Reidar Holtedahl, merkesjef for Opel hos den norske importøren, Bertel O. Steen.



Les også: Bilbeltet er kjempeviktig – men mange bruker det feil

Video: Slik kommer du lengst med elbilen i sommer