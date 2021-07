– Det var ikke noen liv å redde

ÖREBRO/OSLO (TV 2): Ni personer mistet livet da et småfly krasjet like etter avgang i Örebro i Sverige, torsdag kveld.

Klokken 10 møtte representanter fra politiet, kommunen og Örebro flyplass pressen etter den tragiske flystyrten som krevde ni menneskeliv torsdag kveld.

Om bord i småflyet var åtte fallskjermhoppere og én pilot. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men den svenske Havarikommisjonen har uttalt at styrten skjedde kort tid etter avgang, og at flyet bare hadde kommet opp i en høyde på mellom 50-100 meter.

– De første opplysningene inn til oss var at det var en omfattende ulykke, sier regionsjef i politiet Niclas Hallgren på pressekonferansen.

– Ikke liv å redde

Da redningsmannskapet kom på stedet, ble det raskt klart at det ikke var liv å redde.

DRAMATISKE SCENER: Per-Ove Staberyd beskriver dramatiske scener da redningsmannskapene kom frem til stedet. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Når vi konstaterte at flyet hadde tatt fyr, var mulighetene våre for å redde liv lik null. Vi så også at det ikke var noen liv å redde, sier redningssjef Per-Ove Staberyd.

Politiet opplyser at det vil foregå omfattende undersøkelser på stedet i en tid fremover.

– Vi skal jobbe side og side med Havarikommisjonen for å finne ut hva som forårsaket ulykken, sier Hallgren i politiet.

– Traumatisk

Jan Palm bor like ved flyplassen i Örebro. Til Aftonbladet forteller han at de først hørte et kraftig smell.

– Vi trodde først det var en bil som hadde krasjet. Men så oppdaget vi fort at det var et fly, for det røyk bare. Det var kullsvart, sier Palme til den svenske avisen.

Naboen forteller at han hadde observert flyet med fallskjermhopperne flere ganger.

– Det er litt traumatisk å ha vært vitne til noe sånt, sier Palm.