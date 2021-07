Tesla Model 3 er en kjempesuksess i det norske markedet. Den ble Norges mest solgte bil i 2019 og er også det så langt i år: Det er ingen dårlig prestasjon, særlig når en rekke nye konkurrenter har kommet ut på markedet det siste året.

Samtidig vet vi at mange kunder venter på en annen bil fra Tesla: Nemlig Model Y.

Den tar utgangspunkt i Model 3, men er rundt 10 prosent større. Y er en kompakt SUV med mulighet for syv seter og naturligvis 4x4. Da snakker vi biltype som er så godt som skreddersydd for norske kjøpere.

Model Y har allerede vært i salg i flere markeder en god stund. Men til Norge har den ikke kommet. Det er fordi Tesla bestemte seg for at bilene til Norge skulle komme fra fabrikken de nå bygger i Berlin, Tysland. Problemet er bare at denne har blitt sterkt forsinket og dermed gitt Tesla store utfordringer.

Norges mest solgte i år?

Tesla har vært sparsomme med informasjon underveis, men har holdt på at Model Y skulle komme mot slutten av 2021.

Nå er det imidlertid klart at vi slipper å vente på produksjonsstart i Tyskland. Tesla har nemlig bestemt seg for å importere biler fra Kina i stedet. Og da går det fort. De første eksemplarene av Model Y er i Norge allerede i august,

Hvor mange som har reservert bilen, er ikke offisielt. Men det er snakk om mange tusen kunder. Hvis Tesla klarer å skaffe nok biler, er det gode muligheter for at Model Y blir Norges mest solgte i 2021, selv om den bare er på markedet et snaut halvår.

Bil-gigant kjøpte Model X – til overpris

Model Y er ventet å bli Teslas mest solgte bil, både på verdensbasis og i Norge.

505 kilometer rekkevidde

Kunder med en ordre med forventet levering i 2021, inviteres nå til å fullføre bestillingen sin. De må altså ikke vente lenge på bil.

Det samme gjelder "nye" kunder. De skal ikke måtte vente lenger enn til september.

Først ut ved lansering er Model Y Long Range AWD. Denne har en startpris på 534.900 kroner. Bilen har en offisiell rekkevidde på 505 kilometer, naturligvis målt etter WLTP-metoden. Den gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Bilen leveres uten tilhengerfeste, men dette kan bestilles i etterkant

Kompatibel med ladenettverket

Etter det vi kjenner til, er dette en femseter. Bagasjeplassen skal være svært god, med tradisjonelt bagasjerom og frunk. Medisinsk HEPA-filter er blant standardutstyret. Bilen har også Enhanced Autopilot-pakken som er tilgjengelig for øvrige Tesla-modeller i Europa.

Model Y er kompatibel med det nåværende Supercharger-nettverket til Tesla som teller mer enn 6.000 ladestolper over hele Europa, og bilen kan lade ved de nye V3 Superchargerne,. Som med alle Teslaer blir Model Y bedre over tid med hyppige trådløse programvareoppdateringer.

Eksklusivt: Her tester Broom Tesla-nyheten

Video: Se hva Sondre gjør med Teslaen sin