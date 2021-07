Mistet jobben etter konas voldskandale

Belgias ambassadør til Sør-Korea, Peter Lescouhier, må reise hjem før tiden. Det skjer etter at kona Xiang for andre gang på kort tid, tydde til vold mot en innbygger i Seoul.

Belgias utenriksminister, Sophie Wilmès, bestemte seg på mandag for å umiddelbart tilbakekalle ambassadøren, etter at det ble rapportert at hans kone hadde slått en 65 år gammel gatefeier under en krangel. Lescouhier skulle egentlig returnere i slutten av juli, ifølge Brussels Times.

Til Politico sier Wilmès at ambassadøren «skal vende tilbake Belgia uten ytterligere forsinkelser, gitt vårt ønske om å opprettholde gode forbindelser med Republikken Korea».

Belgia og Korea feirer 120 år med diplomatiske forhold i år. Forholdet mellom de to har generelt vært godt, og Belgia er et av landene som sendte tropper for å kjempe i Koreakrigen på 1950-tallet, skriver samme avis.

Voldelig opptrinn i park

Det var på mandag at opptrinnet skjedde, ifølge politiet i den koreanske hovedstaden.

Gatefeieren jobbet i en park da feiekosten hans kom borti ambassadørens kone. Vitner på stedet fortalte politiet at Xiang skal ha ropt til renholderen og slått ham to ganger i ansiktet. Gatefeieren dyttet så Xiang, som resulterte at hun falt i bakken.

Xiang ble så kjørt av politiet til sykehus etter at hun klaget på ryggsmerter. Ingen skal ha ønsket å anmelde forholdet, opplyser CNN.

Slo butikkansatt

Det er ikke første gang ambassadørens kone oppførsel skaper skandale i Sør-Korea. I april slo hun en kvinnelig butikkansatt og hendelsen ble fanget opp på overvåkningskamera, skriver samme avis.

Den gang valgte utenriksminister Wilmès å trekke Xiang diplomatiske immunitet, slik at hun kunne bli tiltalt i Sør-Korea. Hun valgte også å avslutte Lescouhiers oppdrag i Sør-Kora, med utløp i juli.

Den fornærmede kvinnen valgte ikke å anmelde hendelsen, skriver Politico.

Etter hendelsen i april beklaget Lescouhier i en Facebook-video på vegne av sin kone og sa at hun oppriktig angret hendelsen.

– Kanskje hadde hun sine grunner til å være sint på måten hun ble behandlet i den butikken, men å begå fysisk vold er helt uakseptabelt, uttalte ambassadøren.