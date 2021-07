Aftonbladet: Pilotens siste ord før take off

Saken oppdateres.

Torsdag kveld styrtet et småfly i Örebro i Sverige. Natt til fredag er det bekreftet at alle de ni som var om bord i flyet er omkommet i styrten.

Det var åtte fallskjermhoppere og en pilot i flyet.

Et lydopptak bare minutter før styrten høres de siste ordene mellom flytårnet og piloten, skriver Aftonbladet.

– Kan du kolla din transponder? hører man kontrolltårnet si uten å få svar, skriver de videre.

Gjør seg klare

I lydopptak rett før start høres kommunikasjonen mellom piloten og kontrolltårnet.

– Jag står redo på plattan, sier piloten og spør innledningsvis om det er noen ledige tider senere i kveld.

Piloten får vite at det finnes noen ledige tider. En stund senere kommuniserer piloten med kontrolltårnet igjen.

– Jag står på plattan och är redo.

Kontrolltårnet spør hvor mange de er i flyet.

– Vi är nio, åtta hoppare, svarer piloten og forteller hvor de har planlagt å fly.

Får ikke kontakt

Kontrolltårnet opplyser deretter om vind- og værforhold, og flyet med ni personer om bord gjør seg klare for start.

Kort tid senere blir det stille i lydopptaket før tårnet prøver å kontakte piloten igjen.

– Kan du kolla din transponder, hører man tårnet si til piloten men som ikke svarer.

Drøye 15 sekunder senere anroper tårnet piloten igjen uten å få svar.

Tårnet prøver på nytt igjen sekunder sender, uten å få svar da heller.

Fløy lavt før styrten

Peter Swaffer er sjef for sivil luftfart i den svenske havarikommisjonen. Han forteller til Expressen at de i løpet av natten har jobbet sammen med politiet for å sikre alle spor og vrakrester fra ulykkesstedet

Arbeidet vil fortsette utover fredag.

– Det er gjort intervjuer med flere vitner og luftkontrolltårnet. Da vi var ferdige, ble jeg med bort til ulykkesstedet selv. Det var mørkt, så med tanke på at vi trenger dagslys ble det en pause. Vi vil gjenoppta arbeidet på morgenen, sier han til den svenske avisen.

Det er fortsatt tidlig å fastslå hva som skjedde.

– Det er et ødelagt vrak i tillegg til at det var brann. Så det er umulig å si noe om hva som skjedde. Men vi håper å kunne vite mer over tid når vi har fått analysert data fra vraket, sier han videre.

Ulykken skjedde kort tid etter at flyet tok av fra bakken. Det er ukjent hvor høyt flyet var oppe i luften før det styrtet.

– Men flyet har vært mellom 50 og 100 meter i luften. Det er nært bakken. Det skjedde på et veldig tidlig stadie ved start, så noe høyt kom det ikke sier, Swaffer.

Expressen skriver videre at Havarikommisjonen vil forberede berging av flyet til myndighetenes etterforskningrom i Sängnäs.