Flott gest: – Hun hadde vært utrolig stolt

Onsdag tok England seg til sin første EM-finale noensinne, etter at de slo Danmark 2-1 i semifinalen.

Rett etter kampen byttet midtbanespiller Kalvin Phillips kamptrøye. På baksiden av en nye trøyen stod teksten «Granny Val».

Teksten er mente som en hyllest til Phillips bestemor, Valerie Crosby, som døde i februar i år.

– Hun hadde vært utrolig stolt av barnebarnet sitt, skriver ESPN UK på Twitter.

Always watching over me ❤️ pic.twitter.com/MlDXUPcuST — Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) July 8, 2021

Vokste opp uten far

«Granny Val» har vært svært viktig for den engelske midtbanespilleren gjennom oppveksten. Han vokste opp uten en tilstedeværende far, men med en mor og bestemor som jobbet hardt få å gi 25-åringen et godt liv.

I 2015 la Phillips ut et Instagram-innlegg med en farsdagsgratulasjon til de to viktigste støttespillerne i livet hans. Moren og bestemoren hadde nemlig måttet være både mor og far for ham.

– Gratulerer med farsdagen til disse to fantastiske kvinnene. Jeg skal gjøre dere til de stolteste kvinnene på jordkloden, skrev han da.

Populær i Leeds

Leeds-supporterne har tidligere blitt godt kjent med Granny Val. Da hun dukket opp i dokumentar-serien «Take Us Home», som fulgte Leeds Uniteds vei mot Premier League, var det mange som trykket henne til hjertet.

I serien kunne seerne se hvor tett forholdet mellom Leeds-stjernen og bestemoren var. Derfor var det mange som sørget da hun døde etter kort tids sykdom tidligere i år.