Abid Raja besvimte på apotek i Cannes

CANNES (TV 2): Kulturminister Abid Raja (45) skulle kaste glans over norsk film i Cannes, men før han gikk på rød løper i blitzregnet besvimte han på et apotek i Middelhavsbyen og ambulanse ble tilkalt.

Filmfestivalen i Cannes er i gang igjen etter at verdens største og viktigste filmfestival ble avlyst på grunn av korona i fjor.

I år er to norske filmer med på festivalen. Joachim Triers «Verdens verste menneske» er med i hovedprogrammet og kjemper sammen med 23 andre filmer om den gjeve Gullpalmen.

For første gang i sin halvannet år lange karriere som kulturminister er Raja utenlands for å promotere norsk kultur, denne gangen film.

Torsdag kveld gikk han på rød løper og opp de berømte trappene til festivalpalasset i Cannes for å delta på verdenspremieren på Triers film. Men oppkjøringen i Cannes ble dramatisk.

Før han gikk på den røde løperen, besvimte han nemlig på et apotek i byen.

– Jeg kom på onsdag og da hadde jeg fått problem med en tann som måtte trekkes hos tannlegen. Etter det dro jeg på apoteket for å kjøpe smertestillende og antibiotika. Der fikk jeg en bivirkning av sprøytene, og gikk rett og slett ned for telling, sier Raja til TV 2.

– Borte i tre minutter

Da han våknet til liv igjen fortalte apotekeren at han hadde vært borte en tre minutters tid. Situasjonen var såpass dramatisk at sykebil ble tilkalt, men Raja kom seg raskt igjen og slapp å reise til sykehus.

– Det er en mann på 1.90 og 90 kg som ligger og flyter på et gulv midt i Cannes. Så det var sikkert litt av et syn. Det var litt absurd å våkne og tenke: «Hva har skjedd her?». Men jeg ble tatt godt vare på av ambulansen, sier Raja.

Kulturministeren forteller at det var viktig for han å komme raskt til hektene.

– Jeg er jo ikke her på en kosetur, så jeg dro rett tilbake på hotellet, tok en dusj og fikk i meg noen gelposer for å få energinivået opp. Så var det mottakelse for filmen hvor jeg klarte å overbevise Sony og Hollywood Reporter om å lage saker på filmen, forteller en fornøyd Raja til TV 2.

– Oslo på sitt aller beste

Etter hendelsen har kulturministeren jobbet som en propell i Cannes for å promotere norsk film. Han har hatt en rekke møter og folk i det norske filmmiljøet roser Raja for innsatsen.

Kulturminister Abid Raja er full av lovord om Joachim Triers «Verdens verste menneske» som kan stikke av med den gjeve Gullpalmen.

– Under visningen av filmen i går, ble det sagt at applausen som kom var av de ekstremt sjeldne. Oslo er portrettert på sitt aller beste og skuespillerne gjør ekstreme figurer i filmen, sier kulturministeren.