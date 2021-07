Stefan Löfven: – Jeg tenker på de berørte

Statsminister sendte sine tanker til de pårørende via en Twitter-melding sent torsdag kveld.

Det är med stor sorg och bestörtning jag i kväll har tagit del av de tragiska uppgifterna om flygkraschen i Örebro. Jag tänker på de drabbade, på deras familjer samt nära och kära i denna mycket svåra stund. Jag vill uttrycka mitt djupaste deltagande i deras sorg. — SwedishPM (@SwedishPM) July 8, 2021

– Det er med stor sorg og forferdelse at jeg i kveld har tatt del i de tragiske opplysningene om flykrasjen i Ørebro. Jeg tenker på de berørte, på deres familier og nære og kjære i den svært tunge stunden. Jeg vil uttrykke min dypeste detakelse i deres sorg, skriver Löfven.

Ni personer var om bord i flyet, en pilot og åtte passasjerer. En er fraktet til sykehus, og politiet har opplyst at det er flere omkomne.



Flyet krasjet like etter at det lettet fra rullebanen. Det dreier seg om et lite propellfly som brukes til fallskjermhopp.

Flyet tok fyr etter krasjen, og brannvesenet jobbet på stedet med å slukke brannen.