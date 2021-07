Død person funnet i Skien: – Mistenkelig

Politiet melder at de har funnet en død person i Skien i Telemark. De beskriver omstendighetene som mistenkelig.

Sør-Øst politidistrikt skriver på Twitter at de vil gjøre undersøkelser på stedet utover kvelden.

Vedkommende er ikke identifisert, men politiet opplyser at de jobber med saken.

– Vi er på stedet og jobber med å få identifisert personen, forteller operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Det er en eldre person som er funnet, bekrefter politiet. Politiets geografiske driftsenhetsleder i Telemark, Dag Størksen, forteller ved 23.30-tiden til TV 2 at de vet kjønnet på avdøde, men at de ikke går ut med det før de har identifisert personen.

– Det er spor på stedet som gjør at vi mener dødsfallet er mistenkelig. Det er alltid mistenkelig når vi finner døde personer slik, men dette var litt spesielt. Det var rett ved en bilvei, sier operasjonsleder Gunnerød til TV 2.

Operasjonslederen vil ikke gå inn på hva slags spor det dreier seg om.

– Det er uvisst hvor lenge vedkommende har ligget der, men det kan ikke være snakk om mange dager. Funnstedet er i tilknytning til en sti som går langs en bilvei. Det er ikke naturlig at en person ligger død på et sånt sted uten å bli oppdaget, sier han til NTB.

Han understreker at politiet protokollfører alle dødsfall der vedkommende dør alene, som mistenkelige. I denne saken er det også det spesielle funnstedet – det ligger ikke i direkte forbindelse til bolig- eller hyttefelt og er ikke i et naturlig turområde – som gjør at det er igangsatt kriminaltekniske undersøkelser.

– Er det mistanke om at vedkommende er påkjørt?

– Vi holder alle muligheter åpne, men per nå er det ingenting som tyder på at det dreier seg om en påkjørsel.

– Hva er det som gjør at politiet ikke kan utelukke at det har skjedd noe kriminelt?

– Det er bare omstendighetene på funnstedet som tilsier at det ikke er åpenbart hva som har skjedd, sier politiets geografisk driftsenhetsleder i Telemark, Dag Størksen.

Ifølge politiet kom meldingen inn til politiet klokken 20.59 torsdag. Det var forbipasserende som meldte funnet inn til politiet.