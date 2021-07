Småfly har krasjet i Sverige – flere har omkommet

Et fly har krasjet ved Ørebro flyplass. Ni personer var om bord, og politiet opplyser at flere har omkommet.

Nødetater har ankommet stedet, skriver Expressen.

– Det er veldig alvorlig, sier Lars Hedelin, pressetalsperson for politiet, til TV 2.

– Slik jeg oppfatter det, er det nesten ingenting igjen av flyet.

Hedelin forteller at flyet styrtet inne på flyplassområdet, ikke langt fra rullebanen.

Klokken 20.53 skriver politiet på sine pressesider at flere personer har omkommet.

Ni om bord

Flyplassredningstjenesten er på plass ved ulykkesstedet. Det tok fyr i flyet etter ulykken.

– Brannen er slukket, og vi har gått i gang med redningsarbeid, sier Hedelin.

Aftonbladet melder at det var én pilot og åtte passasjerer om bord.

– Det er et fallskjermhopperfly som har styrtet, sier sjøredningsleder Emil Gustavsson i sjø- og lufteredningssentralen.

Svenske medier skriver at det var et mindre propellfly.

ALVORLIG: Flere har omkommet, og to er fraktet til sykehus. Foto: Markus Pettersson

To til sykehus

Redningsjefen for Närkes brannvesen, Per-Ove Staberyd, sier til TV4 at to personer er fraktet til sykehus. TV 4 melder også at kommunens kriseteam er varslet.

Lokalavisen NA skriver at ulykken ser alvorlig ut, og har publisert et bilde der det kommer mørk røyk fra ulykkesstedet.

Meldingen om ulykken kom inn klokken 19.20.

Saken oppdateres