Strømbrudd kan ha ødelagt vaksinedoser i Karasjok

– Det er forferdelig kjedelig at noe sånt skjer, sier kommunedirektør Kurt Maurstad i Karasjok kommune til TV 2.

Vaksinen fra Pfizer/BioNTech kan oppbevares i kjøleskap mellom 2-8 grader i opp til én måned hvis glassene ikke er åpnet.

Et strømbrudd i Finnmark-kommunen onsdag førte til at vaksine-kjøleskapet fikk høyere temperatur.

Som følge av at kommunen ikke vet om dosene kan brukes fordi dosene sto i høyere temperatur enn grensene som er satt, utgår vaksineringen denne uka, skriver iFinnmark.

For varmt kjøleskap

15 hetteglass sto i kjøleskapet, som vil si om lag 90 doser.

– Temperaturendringen var på cirka 1,2 grader, som vil si at kjøleskapet målte 9,2 grader da strømmen kom tilbake, sier Maurstad.

Årsaken til strømbruddet var lyn, skriver iFinnmark.

– Det var tordenvær og et kraftig støt der. Linja ramla ned, sier Odd Egil Solheim i Luostejok Kraftlag Nett til iFinnmark.

Ifølge kommunedirektøren var kjøleskapet uten strøm i fire til fem timer.

Kommunen har tatt kontakt med Folkehelseinstituttet, som igjen har tatt kontakt med vaksineprodusenten.

Svaret fra FHI kommer trolig fredag.

Håper på det beste

– Er man uheldig, så er man uheldig. Vi får håpe på det beste. Får vi brukt dem, blir de satt neste uke, sier kommunedirektøren.

Maurstad sier at de nå skal se på en løsning for å sikre at det ikke skjer igjen ved et eventuelt nytt strømbrudd.

iFinnmark skriver at de som skulle ha fått vaksine denne uken, får ny time på SMS.