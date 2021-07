England i EM-rus: Ber arbeidsgivere være fleksible på mandag

Muligheten for å sikre sitt første store trofé på 55 år har sørget for EM-feber i England i forkant av søndagens finale mot Italia.

Øverst ser du hvordan engelskmennene forbereder seg til finalefesten

EM-feberen har feid over England de siste ukene. Forventningen om å løfte sitt første trofé siden VM-finalen i 1966 steg til himmels etter Three Lions' semifinale-seier mot Danmark i ekstraomgangene.

Da finaleplassen ble sikret, startet også en nasjonal underskriftskampanje med mål om sikre britene en fridag i etterkant av søndagens EM-finale på Wembley - hvis Italia slås.

I skrivende stund har over 250 000 optimistiske engelskmenn signert underskriftskampanjen. Statsminister Boris Johnson har forholdt seg kjølig til saken, men staben skal ha oppfordret arbeidsgivere til å være fleksible når det kommer til arbeidstid dagen derpå, skriver Daily Mail.

EUFORI: Engelske supportere er heltent før søndagens finale mot Italia. Foto: Martin Rickett

Skoler og bedrifter åpner for å starte sent

Bedriftssjefer og til og med skoler forteller kunder og elever at de åpner sent på mandag for å gi alle sjansen til å komme seg etter sommerens store høydepunkt på søndag.

– Det har vært bedritent i 16 måneder, men dette har vært flott. Jeg tror ikke det kommer til å skade oss å gi folk noen timer fri mandag. Det vil trolig være noen slitne hoder mandag morgen og dette vil gi dem en sjanse til å sove det av seg, forteller bedriftseier Dan Murray til avisen.

På spørsmål om saken var statsminister Boris Johnson lunken til ideen, men ikke avvisende heller.

– Jeg tror det ville vært å utfordre skjebnen. La oss se hva som skjer, sa han til Sky News.

SUPPORTER: Boris Johnson og konen hans, Carrie Symonds Johnson, under Englands kamp mot Danmark på Wembley. Foto: Frank Augstein

I mellomtiden forventes puber og barer over hele landet å være fullpakket. De engelske pubene, som vanligvis stenger 22.00, har allerede fått utvidet skjenketiden til 23.15 i tilfelle det blir ekstraomganger og straffesparkkonkurranse.

Elektrisk stemning, økonomisk «boom» og koronasmitte

Etter lengre tids nedstengning, har England gradvis begynt gjenåpningen av landet. Finansminister Rishi Sunak håper i likhet med engelske supportere på seier mot "Gli Azzurri", men ser heller ikke bort ifra den økonomiske fordelen ved seier på søndag.

Tall fra semifinale-seieren på onsdag avslørte hvordan England-fans over hele landet brukte forbløffende 75.000 pund i minuttet på drinker da de slo ut danskene.

I gjennomsnitt ble det tappet over tjue tusen halvlitere med øl i minuttet, ifølge Revolut. Totalt steg det gjennomsnittlige forbruket og handelen med over 50 prosent fra onsdag forrige måned.

TALISMAN: Ingen andre engelskmenn har scoret flere mesterskapsmål i VM og EM enn Harry Kane og Gary Lineker med sine ti mål. På søndag setter England sin lit til at spissen sender England til himmels på nytt. Foto: Laurence Griffiths

Forrige uke bekreftet WHO at smittetilfeller av korona økte i Europa for første gang på ti uker, noe WHO gav EM skylden for.

UEFA ble da anklaget for å prioritere penger foran smittevern, men ifølge The Independent har det også vært snakk innad den britiske regjeringen om å øke kapasiteten på Wembley fra 60.000 til den maksimale kapasiteten på 90.000.

I forkant av oppgjøret mot Danmark gikk enkelte billetter for så mye som 48.000 kroner på svartebørsen. Mot fotball-stormakten Italia forventes interessen og betalingsvilligheten å være enda større.