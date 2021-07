Stenger på natten i helgene i de fire største norske byene

I en pressemelding skriver selskapet at dette tiltaket er midlertidig.

De oppfordrer nå bransjen til å gå sammen og stenge i felleskap.

– På lik linje med i Oslo var det et tydelig ønske fra det offentlige om nattestenging i Bergen. Ryde mener dette bør lyttes til. I denne saken nytter det imidlertid ikke å stå alene. Hvis tiltaket ikke gjennomføres i fellesskap vil det være andre sparkesykler tilgjengelig. Da oppnår vi ikke noe annet enn at brukerne går fra en Ryde til en sparkesykkel fra en annen leverandør, sier Eivind Saga, styreleder i Ryde i pressemeldingen.

Helsepersonell har lenge bedt om at elsparkesyklene stenges på nattestid.

Skadelegevakten i Oslo fortalte tirsdag at de har en eksplosiv økning i skader på personer som har brukt elsparkesykler.

Mange av de skadde kommer inn på nattestid, og er beruset.

Kristiansand er den eneste gjenstående byen Ryde har elsparkesykler i der det ikke stenges på natten. Saga sier til TV 2 at de velger å ikke nattestenge der, fordi legevakten ikke har rapportert om problemer.



– Der melder legevakten at de ikke ser negativ skadeutvikling, sier Saga.

Oppfordrer til å stenge

Torsdag sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) at han forventer at elsparkesykkel-selskapene stenger syklene på natten.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) har også oppfordret til å stenge på natten, i tillegg til at han i et Facebook-innlegg ber brukere av elsparkesyklene om å skjerpe seg.

– Det er min klare forventning at aktørene nå følger oppfordringen om nattestenging, der det er kommet fra lokale myndigheter, sa Hareide.

Selv om Ryde følger oppfordringen, mener de det ikke er en permanent løsning. De mene er promillegrense er det viktigste tiltaket for å begrense skadene legevaktene i flere norske byer nå melder om.

De mener det er et fåtall som er uansvarlige, og vi ikke frata de som kjører ansvarlig muligheten til å benytte seg av elsparkesyklene.

– Ryde mener det i utgangspunktet er feil å frata alle muligheten til å kjøre på natten for å hindre at enkeltindivider ikke opptrer ansvarlig. Vi håper oppfordringen tas til følge og at vi innen kort tid får på plass en promillegrense og at vi dermed kan holde tjenesten åpen, sier Saga i pressemeldingen.

Bolt har stengt, Voi ønsker ikke å stenge

Selskapet Bolt har også valgt å stenge elsparkesyklene sine på nattestid. Det ønsker derimot ikke Voi å gjøre, til tross for oppfrodring fra samferdselsministeren og Raymond Johansen.

– Vi mener at vi har teknologien som kan redusere skadeomfanget til nærmere null, sa talsperson Øystein Sundelin i Voi til NTB tidligere torsdag.

– Jeg skjønner at politikere som Raymond Johansen og Knut Arild Hareide og ansatte på legevakten, ikke kjenner til hva vi kan få til med vår teknologi, og at deres løsning er nattestenging.

Redusert fart, samt en «fylletest» i Voi-appen kan redusere skadeomfanget, ifølge Sundelin.

Reaksjonsevnen til brukerne skal testes før de kan låse opp en elsparkesykkel. Dette og redusert fart på natten innføres til helgen.

Selv om selskapet ikke vil nattestenge sine elsparkesykler, opplyste de tirsdag at de vil senke maksfarten på elsparkesyklene sine på nettene.