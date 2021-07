Oppdrettslaks på rømmen – Fiskeridirektoratet ønsker tips

Observasjoner og fangst av laks i Agder og Rogaland gjør at Fiskeridirektoratet mistenker at laksen kan være rømt oppdrettslaks. Nå ønsker direktoratet tips.

Både fangst og observasjoner av oppdrettslaks er gjort i sjøen utenfor Åna-Sira, i elven med samme navn, i Mandalselva og i Sokndalselva. Størrelsen på fisken er mellom fire og seks kilo, opplyser direktoratet.

Så langt er det ikke grunnlag for å fastslå hvor mye fisk som kan ha rømt, og direktoratet har heller ikke noen mistenkt kilde for rømningen, men for å få et bedre bilde av omfang og spredning ber de nå om flere tips fra publikum.

Bilder av eventuelle fangster er også interessant, samt gjerne prøver av fettfinner og skjell. Fiskeridirektoratet kan kontaktes på døgnåpen vakttelefon 55 23 83 36 eller epost fmc@fiskeridir.no.

En oppdrettslaks har gjerne mindre og slitte halefinner, kortere brystfinner og en mer avrundet kroppsfasong enn villaksen.

