Totalt har 200 personer fra bygningen gjort rede for etter kollapsen.

60 mennesker er bekreftet døde etter bygningskollapsen i Miami i Florida. Av de 60 har 35 blitt identifisert, og familiene til 34 av de identifiserte har blitt kontaktet, skriver NBC News.



Det er nå over to uker siden bygningen kollapset. Redningsarbeiderne opplyste torsdag at de mener det ikke lenger er håp om å finne overlevende.