Mann pågrepet i Spania – mistenkt for medvirkning til drap på tolvåring i Sverige

En 22 år gammel mann har blitt pågrepet av spansk politi, mistenkt for å ha hjulpet til da en 12 år gammel jente ble skutt og drept i Botkyrka i Sverige i fjor.

Mannen skal bli begjært utlevert til Sverige, skriver Svenska Dagbladet.

Natt til 2. august i fjor ble en 12 år gammel jente truffet av to skudd ved en McDonald's-restaurant i Botkyrka sør for Stockholm. Hun døde av skadene, som ble utført med automatvåpen. Politiets teori er at skuddene var rettet mot noen andre som befant seg på åstedet i tiden før skytingen.

To menn har tidligere blitt pågrepet i saken, den siste i juni i år. Også en tredje mann ble pågrepet i november, men han ble siden løslatt.

