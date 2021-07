Dette må du vite før du seiler til Sverige

Samtidig som store deler av Sverige nå er grønt og bil-køene på grensen strekker seg i flere mil, har også båttrafikken til våre naboer i øst tatt seg kraftig opp. Men både politi og tolletaten opplever at det slurves med innreiseregistrering på sjøen.

Midt mellom Norge og Sverige ligger Sponvika. På det smaleste er det bare 50 meter mellom de to nabolandene. Det har vært stille her i over ett år, men nå som store deler av Sverige er grønt, har båttrafikken tatt seg opp.

– Vi opplever de siste dagene at det er betydelig mer trafikk på sjøen nå enn tidligere i pandemien, sier sjef for Tolletatens seksjon for maritim innsats i Oslofjorden, Nils Petter Røstad, til TV 2.

Tror de er fritatt

Samtidig som hver eneste bil og hver eneste passasjer sjekkes for innreiseregistrering på grenseovergangen på Svinesund, bare noen kilometer unna, opplever tolletaten at mange ikke har satt seg godt nok inn i hvilke regler som gjelder når man krysser grensen i båt.

– Vi treffer båtfolk som mener at de er unntatt å klarere seg. De tror det er unntak for dem siden de kommer sjøveien, men det er feil, sier Røstad, og legger til:

– Regelverket er som på landeveien. Kommer du med båt fra Sverige, så skal du gå til godkjent havn for å klarere papirene dine. Det er ingen unntak fra det, sier Røstad.

Lovbrudd å ikke melde seg

Serbest Jahangir, Politiførstebetjent, Øst Politidistrikt foran politibiler Sponvika, Halden. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Da TV 2 besøkte Sponvika denne uken, var det alt annet enn kaotisk eller tendenser til kø for å melde seg.

– Har du inntrykk av at alle som har vært i Sverige med båt melder seg?

– Jeg tviler på at alle melder seg, noe de skal gjøre, sier politiførstebetjent ved politiets kontrollpost på Svinesund, Serbest Jahangir, til TV 2.

– Kommer du fra Sverige med bil, så skal du innom Svinesund for å prate med politiet, og kommer du med båt så skal du innom Sponvika, eller en annen godkjent havn for å registrere deg, sier Janhangir

– Hvis ikke man gjør det?

– Da er det et lovbrudd, konstaterer Jahangir