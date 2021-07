Mourinho: – En katastrofe for meg, regnes som en stor suksess for andre

Flere i fotball-verden ble overrasket da Jose Mourinho ble bekreftet som AS Romas nye trener tidligere i mai.

Ifølge hovedpersonen selv var det aldri noen tvil etter flere samtaler med de amerikanske Roma-eierne.

– Dan og Ryan Friedkin har et tydelig prosjekt. De ønsker å bygge en fremtid for Roma. Ordet «tid» eksisterer noen ganger ikke i fotball. Denne gangen eksisterer den, og det er avgjørende.

– Roma ønsker ikke suksess i dag, men de ønsker et bærekraftig prosjekt for fremtiden og arbeider med lidenskap. Derfor er jeg her, fortalte Mourinho under hans første pressekonferanse for klubben, gjengitt av Football Italia.

– Jeg er ikke her på ferie

Trenerjobben i Roma er Mourinhos første etter at portugiseren fikk sparken i Tottenham i april. Til tross for et relativt kort avbrekk, nekter 58-åringen å hvile på laurbærene.

– Nå er det på tide å jobbe med de ansatte. Byen er flott, men det er ikke grunnen til at jeg er her. Jeg er ikke her på ferie, sa han og la til:

– Hvis vi i løpet av denne tiden kan gi noe til italiensk fotball ville det vært bra. Mange ting kan skje og jeg vil gi alt for å forsvare spillerne mine, men jeg vil ikke være den som leter etter problemer. Jeg har ikke tid til det. Jeg har mer erfaring nå, så jeg er mer solid følelsesmessig, men jeg vil alltid forsvare klubben min.

– Det som er en katastrofe for meg, regnes som en stor suksess for andre

Til tross for en varm velkomst fra de fleste Roma-supporterne, har enkelte eksperter hevdet at Mourinho ikke er den samme som han pleide å være.

I kjent Mourinho-stil fnøs han av kritikken.

– Jeg vant tre pokaler i Manchester United og det ble sett på som en katastrofe. Jeg nådde en cupfinale som jeg ikke fikk spille med Tottenham, som også ble sett på som en katastrofe. Det som er en katastrofe for meg, regnes som en stor suksess for andre.

– Jeg har ingenting å si. Det som betraktes som en katastrofe for meg, er noe andre aldri har oppnådd, det er min feil, svarte Mourinho kontant.

Roma-jobben blir trenerlegendens andre periode i Italia. Da han overtok Inter i 2008 ledet han dem til tittelen i Serie A i hans første sesong.

Den påfølgende sesongen ble den mest suksessrike i klubbens historie, da Inter både vant Serie A, Coppa Italia og Mesterligaen. En slik trippel hadde aldri et italiensk lag klart tidligere.

På spørsmål om hvor han så for seg Roma, som er sulteföret på suksess, om tre år, svarte portugiseren nok en gang kryptisk.

– Feirende.

– Hva da?

– Noe, avsluttet han.