Den var litt rar og annerledes da den kom. Ulik alt annet vi hadde sett fra BMW. Grillen med de etter hvert så kjente «nyrene» var nesten det eneste som avslørte at dette var nettopp en BMW.

Ellers var den kort og litt høy, den hadde en merkelig knekk på karosseriet der bakre sideruten er, før den igjen svinger opp på bakskjermen. Et annet særtrekk er de høye og smale hjulene. Den første tiden slet man med å få tak i vinterdekk som passet.

For oss i Broom var vårt første møte med bilen på Aker Brygge i forbindelse med et TV-opptak til TV 2 Nyhetskanalen. Bilen var egentlig litt hemmelig ennå, så vi fikk ikke kjøre den. Men vi ble overrasket av den innvendige plassen da vi fikk sitte i den.

Det har gått rundt åtte år siden dette første møtet. Nå tyder alt på at bilen som ble en stor suksess – i alle fall her i Norge – forsvinner. Det skriver nettstedet bmwblog.com

I3 var Norges mest solgte BMW-modell i flere år.

Et lite eksperiment

Allerede inneværende måned stoppes produksjonen for det amerikanske markedet. Neste år stoppes produksjonen for de andre markedene også, ifølge bmwblog.com

Dermed er det over og ut for den aller første bilen fra BMWs i-avdeling og den første helelektriske BMW-en i serieproduksjon. Bilen kan vel nesten kalles et lite eksperiment fra BMWs side. Den var proppfull av nyvinninger og innovasjoner da den kom. Blant annet ved utstrakt bruk av karbon, men også når det gjaldt bærekraft og produksjonsprosesser. BMW var langt framme her. Det er liten tvil om at har gitt bilprodusenten fra München mye og verdifull erfaring med elbiler.

– Vi kommenterer ikke på rykter om når modeller går ut av produksjonen, men med snart åtte år på på veien med BMW i3, er det snart iX og i4 som vil overta posisjonen som våre viktigste modeller.

Det sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør for BMW i Norge, til Broom.

BMW i3 har vært en bestselger og en viktig modell for oss, sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør for BMW i Norge.

– Det ruller nå rundt 30.000 BMW i3 på norske veier. I flere år har den vært vår soleklart mest solgte modell. Ikke bare det. Over 80 prosent av kundene på i3 er førstegangskjøpere av BMW. Med andre ord har i3 rekruttert en rekke nye BMW-kunder, forklarer Tegneby videre.

Les også: Nei – noen ganger bør du ikke bruke mobilen

Ingen direkte etterfølger

Han bekrefter med det at modellen ikke bare har vært viktig, men svært viktig, for BMW. Ikke minst her i Norge.

i3 får heller ingen direkte etterfølger.

– Vi ser nå en dreining i segmentet for de minste bilene, hvor mange nå beveger seg opp en klasse, til en kompakt SUV eksempelvis. Det passer godt inn for lansering av BMW iX1 som etter hvert vil overta rollen som vår «minste elbil», sier Tegneby.

Dette bekrefter også langt på vei at elbilene går fra å være en typisk bil nummer to for familien, til å bli hovedbilen til mange familier. Utviklingen de siste årene, når det gjelder både ladehastighet og rekkevidde, gjør biltypen langt mer anvendelig enn det som var tilfellet da i3 entret markedet i 2013.

Les også: Nesten helt like – men den ene verstingen får du til under halv pris

På bruktmarkedet

På bruktbilmarkedet vil i3 være å finne i mange år fremover. I skrivende stund er det over 800 biler til salgs i Norge. Prisene starter på rundt 75.000 kroner for de rimeligste.

Kan man legge 150.000 kroner i en brukt BMW i3, får man en fire år gammel bil med største batteripakke som har gått rundt 60.000 kilometer. Det er fortsatt mye elbil for pengene.

Bilen har blitt oppgradert flere ganger underveis med ulike batteripakker og dermed også ulik rekkevidde. Dette er det smart å sette seg litt inni om man vurderer en brukt i3

– Salget av nye BMW i3 er fortsatt godt. Vi har mange kunder som har fulgt bilen fra starten av og som fortsatt verdsetter egenskapene høyt. Med en alder på snart åtte år, fremstår den fortsatt som en moderne bil - ikke minst hva gjelder kjøreegenskaper, avslutter Tegneby.

Bilen vil altså være med oss ett års tid til, før den forsvinner helt fra nybilbutikkene.

Les også: Neida – alt handler ikke om elbil eller fornuft fro BMW

Video: Se hva som har skjedd med ikonet BMW M3 i løpet av 35 år