Feriebildene til kjendisdatteren får kritikk: – Finner meg ikke i det

Rumer Willis (32) får kritikk for å ikke virke tilfreds med kroppen sin, og for å være for tynn. De siste dagene har hun tatt et oppgjør med fansen.

Skuespiller Rumer Willis, som for øvrig er datteren til Demi Moore (58) og Bruce Willis (66), har fått mange negative kommentarer på Instagram den siste tiden.

Hun har over 890.000 følgere, og flere av disse mener hun har blitt for tynn.

Et oppgjør

Kritikken startet for en ukes tid siden, da hun la ut bilder av seg selv i et sommerlig, gult antrekk. Følgerne hennes mente hun så tynn og ulykkelig ut.

Da skrev WIllis et langt svar på Instagrams historiefunksjon, som kan ses i bildekarusellen nedenfor.

FORKLARER: Willis ber følgerne sine tenke seg om før de deler stygge kommentarer. Foto: Instagram Les mer KRITIKK: I kommentarfeltet under disse bildene er det flere som sier hun ser for tynn ut. Foto: Instagram Les mer

– Selv om du tror at det er din jobb, eller til og med din rett, å dele dine ufiltrerte meninger og dømmende kommentarer om min kropp, som både jeg og andre kan lese, så er det ikke det, skriver hun på Instagram.

Hun sier hun er takknemlig for at hun ikke har spiseforstyrrelser, men dersom hun hadde hatt det, hadde ikke slike kommentarer hjulpet.

– «Bodyshaming» er ikke noe jeg finner meg i, skriver hun avslutningsvis.

Får fortsatt kritikk

Man skulle kanskje tro at kommentarene sluttet etter dette, men den gang ei. Senest 8. juli er det følgere som legger igjen sårende kommentarer, under et bilde av henne i en grønn bikini.

– (...) Når jeg ser på bilder av deg, ser du trist ut. Som om du prøver å bevise for alle at du kan være tynn, selv om du spiser pommes frites i det skjulte og fråtser i deg kaker og melk. Du er ikke annerledes enn noen andre. Slutt å prøve å være noen du ikke er. Du skylder Amerika det - hvem i helvete bryr seg om hvem foreldrene dine er. Bare vær deg selv, skriver én.

Willis velger å svare på kommentaren, hvor hun blant annet sier hun syns synd på personen, fordi h*n ikke kan ha det bra med seg selv når man skriver slikt.

– Jeg er lykkeligere enn jeg noen gang har vært. For første gang i mitt liv har jeg ikke behov for at kroppen min skal se ut på en bestemt måte for at jeg skal være fornøyd. Ved å akseptere dette, har jeg klart å nyte alt rundt meg.

Willis forklarer også at hun sliter med en autoimmun sykdom, og at hun derfor lenge har hatt problemer med å spise uten å få smerter.

– Jeg oppfordrer deg til å ta en pause før du dømmer noen basert på utseendet, uten å vite hva som skjer inni dem. Jeg håper og ønsker deg så mye kjærlighet, spesielt siden jeg tror negativiteten og ondskapen du retter mot meg bare er en refleksjon av hvordan du må føle deg selv.

Hatt problemer før

For noen år siden var Willis åpen om at hun hadde et dårlig selvbilde.

I 2015 forklarte hun til Glamour at hun hverken ønsket å ha pupper eller rumpe, for å se mest mulig androgyn og liten ut.

– Når du vokser opp i offentligheten slik jeg gjorde, ser alle på deg og venter på at du skal gjøre noe galt eller si noe galt, eller ha en «breakdown». Jeg ble stadig mobbet på grunn av utseendet mitt, så jeg slet mye med å like kroppen min.

Ifølge Instagram-profilen til 32-åringen har hun lært seg å like kroppen sin nå.