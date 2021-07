Sist LSK møtte Vålerenga borte, sto han blant fansen. Nå vil Eskil (18) slå erkerivalen som spiller

Han er født og oppvokst bare et langt steinkast unna Åråsen – og har naturligvis fått inn med morsmelka at Vålerenga er et lag man misliker.

Derfor var det stort for Eskil Smidesang Edh da han i 2019 ble med Kanari-Fansen til Initily Arena og så Vålerenga bli slått 3-0 fra tribuneplass i det som kanskje er Norges heftigste lokaloppgjør.

– Det var gøy. Jeg sto blant Kanari-Fansen og sang og hoppet. Å være en del av fansen var utrolig morsomt. Det er et minne jeg kommer til å ha veldig, veldig lenge, sier Smidesang Edh.

På Intility sist sto han i den hardeste kjernen av LSK-fansen.

– Jeg kan alle sangene og er ordentlig med. Da lever jeg meg inn i kampen som om jeg skulle spilt den selv, sier han om seg selv som supporter.

Imponerte i debuten fra start

Vel to år er gått siden LSK-triumfen i Oslo. Siden den gang har Lillestrøm rykket både ned og opp igjen.

Samtidig har Eskil gått fra å være et LSK-talent med et stort supporterhjerte til å bli en del av Lillestrøm sin A-stall.

Mot Rosenborg for tre runder siden fikk han debuten fra start – og leverte en meget sterk match. Sist mot Mjøndalen startet han også. Det meste tyder på at han starter han igjen mot Vålerenga søndag.

– Jeg er født og oppvokst her og har spilt siden LSK siden jeg var seks. Jeg har vært på utrolig mange kamper, spesielt oppgjørene mot Vålerenga. Alle vet at det er noe spesielt. Det kommer til å smelle litt ekstra, sier 18-åringen.

SUPPORTER: Det er liten tvil om at det betyr litt å vinne i LSK-drakta for Eskil Edh. Her fra oppgjøret mot Rosenborg, der LSK vant 2-0 i Eliteserie-debuten fra start. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Mot VIF så dør du for drakta

Selv om han på tribunen har stått med den mest hardbarkede kjernen av Lillestrøm-supportere, beskrives Eskil Smidesang Edh som en «rolig og avbalansert type» av LSK-trener Geir Bakke.

– Eskil er en ung og fremadstormende fotballspiller. En ekte lillestrømling. Han er en rasjonell type som ikke har kommet med noe krav om spilletid, men heller jobbet for å bli litt bedre dag for dag. Vi har hele tiden visst at vi har en mann for framtida i han, sier Bakke.

Mot Rosenborg var 18-åringen høyreback, mens han mot Mjøndalen spilte på venstrekanten.

Nå venter karrierens høydepunkt.

– Det betyr helt sikkert litt spesielt for han som er vokst opp med rivaliseringen. Han kommer sikkert til å kjenne litt på det i sitt eget system, men det er bare moro. Det er jo det fotballen er tuftet på, sier Bakke.

Selv tror Eskil Smidesang Edh at hans historikk som LSK-supporter kan telle positivt når Vålerenga står på motsatt side.

– Jeg tror det kan ha noe å si ved at vi yngre spillere kanskje gir litt ekstra. Vi har lyst å vise oss litt mer fram kanskje. Jeg skal i alle fall blø ordentlig for drakta. Når du møter Vålerenga, da dør du faktisk for den drakta, sier Eskil Smidesang Edh.

– Hva positivt kan du egentlig si om Vålerenga da?

– Nei, det er ikke så mye positivt akkurat. Det er en kort busstur, da, svarer LSK-spilleren.