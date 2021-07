Medaljekandidat i OL om oppmerksomheten: – Det er litt baklengs

Etter å ha klart OL-kravet i januar 2020 og tatt VM-bronse i februar samme år, var seileren i storform før OL som skulle ha blitt arrangert den sommeren.

Så kom den nedbrytende beskjeden: På grunn av koronaviruset, ble lekene utsatt til 2021.

– Først var jeg veldig lei meg, for man har jobbet så sinnssykt hardt så lenge. Når vi da finner ut at det mest sannsynlig skal skje om et år, gir det motivasjon til å fortsette. Men det er klart at det er litt vanskelig å motivere seg til den daglige treningen akkurat nå, sa Flem Høst den gangen.

Ukjent medaljehåp

Line Flem Høst er en av ni utøvere som drar til Tokyo for å kjempe om medaljene i det våte elementet.

Hun tok bronse i VM så sent som i 2020 og er med det en het medaljekandidat i det kommende mesterskapet i Japan.

– Jeg håper å være med i medaljekampen. At jeg tok bronse i VM i fjor viser at det absolutt er mulig, sier Høst.

Seiling har vært på det olympiske programmet siden lekene i Paris i 1900. Siden den gangen har Norge vunnet 17 gullmedaljer i OL.

FORBEREDELSER: Line Flem Høst trener til OL i Tokyo på Bygdøy i Oslofjorden. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Men selv om Norge har flust av medaljer, og blir regnet som en stor seilnasjon internasjonalt, er utøverne relativt ukjente. Det har de fått kjenne på i kampen om sponsorene.

– Det er litt baklengs, vi må skaffe medaljen først og får oppmerksomheten etterpå. Det skulle helst vært motsatt, sier VM-medaljøren.

Hun mener likevel det ikke bare er en ulempe å være blant de mindre profilerte utøverne.

– Det gjør at vi får mer ro, slipper press og kan være litt mer en underdog. Det er veldig behagelig.

For det er helt klart ikke de økonomiske insentivene som gjør at jenta fra Oslo satser på seiling.

– Det er ikke mulig å leve av seiling, slik det er i dag. Jeg studerer marinbiologi på NTNU i Trondheim, og bor gratis hjemme hos mamma og pappa.

Debut

Selv om forventingene til Høst er store etter de siste års prestasjoner, har hun aldri deltatt i et OL - det er noe hun har sett frem i mot lenge.

MEDALJEKANDIDAT: Høst mener hun Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Jeg gleder meg veldig. Ettersom jeg ikke klarte å kvalifisere meg til Rio i 2016, har jeg sett frem i mot Tokyo i 5 år nå, sier seileren.

Hun er også veldig klar på hva som må til for at hun skal klare å kjempe om de gjeveste plasseringene.

– Det er 10 regattaer på 5 dager. Det gjelder å levere jevnt godt hele uken. Det er noe jeg har slitt med innimellom, og ikke har råd til i et OL.