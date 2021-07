Samferdselsministeren med klar forventning til elsparkesykkelaktører om nattestenging

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skriver at han forventer at elsparkesykkelbransjen stenger syklene på nattetid der kommunene har bedt om det.

– Jeg vil gi honnør til byrådsleder Raymond Johansen som både foreslår en tydelig kommunal regulering og utfordrer bransjen til nattestenging. En bransje som også har bedt om regulering og nå fått det, skriver Hareide i et Facebook-innlegg.

– Det er min klare forventning at aktørene nå følger oppfordringen om nattestenging, der det er kommet fra lokale myndigheter, skriver han videre.

Samtidig vedgår Hareide at nattestenging ikke vil løse alle utfordringer, og ber også brukerne av elsparkesyklene ta ansvar for å kjøre forsvarlig.

Tidligere denne uken kalte Oslo universitetssykehus inn til en pressekonferanse, der de ba elsparkesykkelatkørene om å stenge tilbudet om natten.

– Vi har ingen enkeltaktivitet per nå, som klarer å lage så mye skader som elsparkesykler, sa overlege ved skadelegevakten Henrik Siverts under pressekonferansen.

Skader for livet

Overlege med Ullevål sykehus, Tina Gaarder, sier at de får inn de skadene som trenger mer behandling enn det man får på skadelegevakten.

– Vi får inn de alvorlige hodeskadene og alvorlige ansiktsskader som i gåseøyne ikke er alvorlige med tanke på statisikken, men som ødelegger livet og utseende på unge mennesker, sier hun og fortsatte:

– Det er knuste ansikter og ødelagte fjes som er det vanligste. De har ikke skader i hendene, fordi de ikke rekker å ta seg for. Det går så for at de bare går i bakken, sa hun.

Gaarder fortalte at dette er skader som man skal leve med resten av livet, og som på ingen måte er noen quick fix.

– Vi har god behandling, men det er skader de skal leve med, uttalte hun.

Stenger om natten

I kjølvannet av pressekonferansen har både Ryde og Bolt valgt å stenge elsparkesyklene sine på nettene i helgene.

Hareide sier for mange ikke respekterer reglene og kjører flere på én elsparkesykkel eller mens de er påvirket av rus.

– Vi er i gang med arbeidet med å få på plass en promillegrense, skriver samferdselsministeren.

Voi stenger ikke

Voi nattestenger ikke sine elsparkesykler til tross for at samferdselsministeren sier at han forventer at sparkesyklene stenges der kommunene ber om det.

– Vi mener at vi har teknologien som kan redusere skadeomfanget til nærmere null, sier talsperson Øystein Sundelin i Voi til NTB.

– Jeg skjønner at politikere som Raymond Johansen og Knut Arild Hareide og ansatte på legevakten, ikke kjenner til hva vi kan få til med vår teknologi, og at deres løsning er nattestenging.

Redusert fart, samt en «fylletest» i Voi-appen kan redusere skadeomfanget, ifølge Sundelin.

Reaksjonsevnen til brukerne skal testes før de kan låse opp en elsparkesykkel. Dette og redusert fart på natten innføres til helgen.

(©NTB / TV 2)