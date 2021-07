Edvald kjempet om seieren, men måtte gi tapt etter rykk: – Var over grensen

Omsider kom muligheten for Edvald Boasson-Hagen. Nordmannen havnet i brudd, men hadde ikke krefter til å henge med da det skulle gjøres opp om seieren og endte på tolvteplass.

Edvald Boasson-Hagen (34) satt fint i det etter at han og tolv andre ryttere klarte å komme seg av gårde i bruddet på torsdagens etappe. Det ble tidlig klart at vinneren kom til å komme fra bruddet, men uheldigvis for 34-åringen fra Rudsbygd ble det ikke han.

– Jeg var langt unna seieren

Et rykk med rundt 40 kilometer igjen gjorde at en firemannsgruppe kom seg fri fra bruddet og Boasson-Hagen maktet ikke å holde følge. Avstanden økte og angrepene ble flere inn mot målgang i Nimes.

– Jeg merket før jeg var i bruddet at det var en tøff dag, men man vet aldri hvordan motstanderne er. Jeg kjempet med det jeg hadde. Jeg hadde ikke noe mer å gi. I den siste bakken var jeg helt over grensen, men jeg klarte å bite meg med. Det er bra å få til det, men jeg var langt unna seieren, sier Boasson-Hagen, som ble nummer tolv, til TV 2.

Til slutt var det Nils Politt som kom med det avgjørende rykket. Den 192 centimeter høye tyskeren støtet fra med i overkant av ti kilometer igjen og brukte kjempekreftene til å holde unna på veien mot sin største seier i karrieren - og det på samme dag som Bora-hansgrohe-lagets største stjerne, Peter Sagan, måtte bryte rittet.

Boasson-Hagen sier at det var en knallhard kamp for å komme seg med i bruddet tidlig på etappen. Sidevind skapte kaos - det samme gjorde en nesten-krasj i en rundkjøring tidlig på etappen.

– Da måtte jeg kjempe hardt for å komme i bruddet, det kostet mye krefter før jeg kom meg litt ovenpå, sier Boasson Hagen.

– Jeg var på grensen mange ganger, men godt fornøyd med at jeg var i bruddet. Så ble det den plasseringen det ble, men jeg hadde ikke beina til å kjempe om seieren dessverre. Jeg var i alle fall med, det var noe.

Venter fremdeles på seier

Boasson-Hagen trillet i mål til en tolvteplass som nest sistemann i bruddet og må dermed vente på sin fjerde etappeseier i Tour de France. Det er også to år siden sist gang 34-åringen vant et ritt - det var en etappe under Tourens oppkjøringsritt Critérium du Dauphiné.

– Det er det nærmeste jeg har vært i år, så håper jeg at det blir bedre etter hvert, sier Boasson-Hagen.

Blant favorittene ble det ikke noe action på etappen. Tadej Pogacar og resten av sammenlagtkanonene trillet i mål i samlet tropp nesten 16 minutter bak Politt.

Sidevind og hardkjør

Med starten på etappen utsatt i ti minutter som følge av heftig vind, var rytterne fullstendig forberedt på det som ventet. Og den første timen ble det også et hardkjør. Gassen ble tråkket til bunns og sidevinden gjorde at feltet sprakk opp. Til slutt klarte en gruppe på 13 ryttere å slite seg løs - blant de utvalgte var Boasson-Hagen.

Storlagene i feltet virket fornøyde med sammensetningen av bruddkollegiet, og slapp opp. Avstanden bare økte og økte på veien mot Nimes, og på det meste hadde utbryterne over 14 minutters forsprang til hovedfeltet.

De store spurterne måtte innse at avstanden var så stor at bruddet ikke kom til å bli hentet inn.

Med i underkant av 50 kilometer begynte rytterne i bruddet å støte på hverandre og etter hvert kom kvartetten Nils Politt, Stefan Küng, Harry Sweeny og Imanol Erviti seg løs mens Boasson-Hagen og de andre havnet bakpå.

Avstanden ned til de øvrige bruddkollegene økte og i front måtte også Küng slippe. Med rundt ti kilometer igjen støtet Politt fra og fikk luken han trengte.

Klassikerspesialisten brukte kjempekreftene til å kjøre inn til etappeseier i ensom majestet i Nimes. Boasson-Hagen hadde ikke noe å komme med i spurten mot resten av bruddet og endte på tolvteplass.