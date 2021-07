Melding om front mot front-ulykke i Ål – en fraktes i luftambulanse

Saken oppdateres

Det skriver politiet på Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Ulykken har skjedd ved Ål, som er en kommune i Hallingdal i Viken fylke.

Drøye 30 minutter senere, opplyser politiet at tre personer er involvert i ulykken.

– En av dem blir fraktet i luftambulanse til Ringerike sykehus, skriver de.

Det er foreløpig uviss status på de andre for politiet. Patruljen etterforsker hendelsen på stedet og bistår med trafikkdirigering.

Operasjonsleder Trond Egil Groth er ikke kjent med skadeomfanget rundt de involverte.

– En person er fraktet til Ringerike sykehus i luftambulanse. Nødetatene er på stedet fremdeles, men utover det vet jeg ikke mer, sier Groth til TV 2.

Han vet heller hva slags fartsgrense som er i området, eller om de tre personene er ved bevissthet.

Politiet opplyser på Twitter at de to andre involverte er kjørt til legevakten for sjekk.