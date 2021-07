Milliardær investerer i norsk esport-storlag

Nordavind er et av Skandinavias største esport-lag. Nå blir de enda større.

Den siste tiden har de hentet inn et stjernelag av nye investorer, og utvidet selskapets egenkapital med 50 millioner kroner.

Blant de nye investorene er flere norske idrettskjendiser og den amerikanske milliardæren Wes Edens (59), som blant annet er en av hovedaksjonærene i Premier League-klubben Aston Villa.

Edens er i tillegg medeier av NBA-laget Milwaukee Bucks, som nylig har tatt seg til finalen i NBA-sluttspillet.

Styreleder i Nordavind, Magnus Halvorsen, forteller at han er veldig glad for å ha med Wes Edens på laget.

– Vi er takknemlige for støtten vi fikk fra både eksisterende og nye aksjonærer. Særlig hyggelig er det at vi har fått med oss Wes Edens. Det var han som opprinnelig introduserte Tor Olav (medeier) til esport for fem år siden, skriver Halvorsen i en presseuttalelse.

Forretningsmann og hovedeier av Nordavind, Tor Olav Trøim, gleder seg også over den nye investoren.

– Når man ser hva Wes har bidratt med i Aston Villa og i Milwaukee Bucks, så er jeg sikker på at vi får en ny aksjonær som, sammen med de betydelige ressursene vi allerede har i systemet, kan løfte dette til et nivå jeg ikke drømte om da Nordavind en gang ble startet. Å jobbe sammen med flinke folk er inspirerende og moro, sier Trøim.

INVESTERER STORT: Juventus-midtstopper Arthur Melo går nå inn som en av de største medeierne i Nordavind. Foto: Manu Fernandez

Jansrud og Juventus-profil investerer

Også Juventus-spiller og Ronaldos lagkamerat, Arthur Melo, går nå inn i Nordavind som en av de største medeierne. Han skal også være med på å utvikle merkevaren og miljøet.

I tillegg til de utenlandske profilene, er det flere norske stjerner som nå investerer i esport-laget.

Mats Zuccarello (ishockey), Alexander Bonsaksen (ishockey), Sander Sagosen (håndball), Birk Ruud (freeski) og Kjetil Jansrud (alpint) er alle på listen over nye aksjonærer.

Fra før er blant annet Stian Blipp og Therese Johaug-manager Jørn Ernst involvert i Nordavind.

– Første gang jeg har fått gåsehud

Pengene som nå hentes inn skal i følge Nordavind selv brukes for å slå seg sammen med «00 Nation», som driver med management for unge talenter innen musikk, mote, kunst, gaming og sport. I tillegg vil de kjøpe opp flere internasjonale topplag innen e-sport og gaming,

Arthur Melo sier ta han gleder seg svært over å gå inn i selskapet, og bli en del av den nye satsingen.

– Jeg har fulgt gaming og e-sport siden jeg var barn og har blitt tilbudt mange muligheter til å bli med i ulike organisasjoner, men det har aldri føles riktig. 00Nation er første gangen jeg noensinne har kjent på gåsehud, uttaler Melo ifølge E24.