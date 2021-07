54 bekreftet døde: – Vi har alle bedt til Gud om et mirakel

Det møysommelige søket etter overlevende skiftet til et søk etter omkomne ved midnatt onsdag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det skjedde etter at myndighetene sa de hadde kommet til den pinefulle konklusjonen om at det ikke var «noen sjanse for liv» i ruinene i Surfside i Miami.

Den 24. juni kollapset en boligbygning. Siden det har redningsmannskaper lett etter liv.

Hittil er det bekreftet 54 omkomne, og dødstallene stiger nesten for hver dag.

– Vi har alle bedt til Gud om et mirakel. Beslutningen om å gå over fra en redningsaksjon er ekstremt vanskelig, sa Miami-Dade-ordfører Daniella Levine Cava på en pressekonferanse.

Det er foreløpig 86 personer som ikke er gjort rede for. De jobber fremdeles med å verifisere hver av de som var oppført som savnet, faktisk var i bygningen da den kollapset.

I to uker har mannskaper gravd gjennom store steinmasser, og håpt på å finne tegn til liv, sa Levine Cava.

– De har brukt alle mulig strategier, og all mulig teknologi for få finne folk.

– De har brukt ekkolodd, kameraer, hunder og maskiner. Mannskapene har søkt etter tomrom og de har søkt etter ofre. De har løpt inn i en bygning de ble fortalt kunne kollapse, trosset ild, røyk, kraftig regn og sterk vind i håp om å finne mennesker i livet, sier ordføreren.

Miami-Dade brannredningssjef Alan Cominsky sa at han forventer at søket etter omkomne vil ta flere uker til.